Мужчина-водитель и три маленькие девочки погибли 23 ноября при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Куйтунском районе Иркутской области. Следственное управление СКР и прокуратура региона проводят проверку по факту случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ехавший в сторону Братска по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» 36-летний водитель Toyota Vista примерно на 1548-м километре потерял управление, зацепил машиной металлическое ограждение дороги и вылетел на встречную полосу. Там его машина столкнулась с большегрузом MAN.

Погибли все находившиеся в легковом автомобиле — сам водитель, его двухлетняя дочь и ее десятилетняя старшая сестра с подругой-ровесницей. Они получили несовместимые с жизнью травмы, от которых скончались на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.

К месту ДТП выезжали прокурор Куйтунского района Василий Сахаров, следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, защиты прав несовершеннолетних», — сообщили в районной прокуратуре.

Напомним, неделю назад в Кунгурском районе Пермского края водитель «Соболя», перевозивший пассажиров из Перми в Кунгур, потерял управление. В результате микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку. Спасателям пришлось разрезать корпус «Соболя» специальным оборудованием, чтобы извлечь погибших и пострадавших.