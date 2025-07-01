МВД России объявило в розыск бывшего топ-менеджера Банка России Дмитрия Рубинова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Карточка с данными Рубинова содержится в базе розыска МВД.

Накануне, 30 июня, Тверской суд Москвы заочно арестовал Рубинова на два месяца по делу о мошенничестве. «Ъ» уточнял, что обосновавшийся в Израиле бывший бенефициар обанкротившихся кредитных учреждений обвиняется в хищении более 590 млн рублей из банка НКБ.

Рубинов до 2011 года занимал должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. После этого ему приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банками «Таатта» и НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО). По данным «Ъ», из всех этих банков незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. Рубинов ойициально среди владельцев организаций не значился.

В 2016 году МВД начало расследовать исчезновение денег в банках «Стратегия» и НКБ, после чего Рубинов уехал в Израиль. В сентябре 2017 года первым был задержан и отправлен в СИЗО начальник отдела развития банковской сети НКБ Владимир Криштоп. Позже обвинения в мошенничестве предъявили бывшему гендиректору НКБ Сергею Лаврентьеву, а также его советнику Михаилу Солодову.

9 октября 2023 года Басманный районный суд признал всех виновными в хищении из НКБ 590 млн руб., замаскированном под оплату векселей, которые предоставили к погашению подконтрольной им фиктивной микрокредитной компанией «АпэксФинСервис» (ликвидирована 16 июля 2020 года). Все обвиняемые были приговорены к четырем годам колонии общего режима.

В ноябре 2020-го Рубинову предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве по эпизоду хищения денег из ПИР-банка. В 2021 году Следственный комитет начал расследование дела об организации вымогательства и похищения трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. Согласно версии следствия, эти преступления напрямую связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов, которые были выведены из банка «Таатта», который остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей.

В августе 2022-го Рубинова заочно арестовали по делу об особо крупной растрате. Кроме того, его объявили в международный розыск. В ноябре того же года экс-сотруднику ЦБ предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.