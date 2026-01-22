Российская поэтесса Вера Полозкова, которую Росфинмониторинг год назад внес в перечень экстремистов и террористов, объявлена в розыск по уголовной статье. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД, на нее обратил внимание ТАСС.

Статья УК РФ, по которой разыскивают Полозкову, в карточке не указана. При внесении в реестр экстремистов и террористов в начале 2025 года рядом с ее именем стояла пометка об уголовном преследовании по «террористической статье». Поэтесса уехала из России в 2022 году после начала СВО и с тех пор проживает за границей.

RT отмечает, что в 2017 году Полозкова пообещала открыть «бутылку лучшего шампанского» в случае убийства писателя Захара Прилепина. После подрыва его машины в 2023 году поэтесса заявила в интервью, что организаторы неудавшегося покушения «не дотянули до шампанского, максимум пивко». При этом она утверждала, что не злорадствует и не желает никому смерти.

Елена Ямпольская, которая тогда была депутатом Госдумы, а сейчас является советником президента России, просила Генпрокуратуру проверить поэтессу по статье об оправдании терроризма. В ответе ведомства, полученном ею в июле 2023 года, говорилось, что обращение перенаправлено в ФСБ.

В 2022 году в другом интервью Полозкова критиковала российских военных и обвинила их во «вторжении» в Донбасс. По ее словам, это их действия привели к тому, что в Донецке появилась Аллея ангелов — мемориальный комплекс в память о погибших детях. После выхода видео глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обещала инициировать проверку высказываний поэтессы по уголовной статье о дискредитации ВС РФ.

В мае 2025 года Полозкова опубликовала в соцсетях пост, в котором обвинила бывшего мужа — бас-гитариста своей группы Александра Бганцева — в многолетнем психологическом насилии, изменах и попытке доведения до самоубийства. В сентябре Бганцев подал против нее судебный иск на 100 тысяч евро с требованием удалить порочащие его публикации. В середине января 2026 года он потребовал предоставить ему полную опеку над их общими детьми.