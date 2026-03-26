МВД России напомнило об административной и уголовной ответственности за участие в несогласованных акциях и призвало россиян не реагировать на призывы выходить на митинги. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве обратили внимание, что в соцсетях и мессенджерах «участились случаи распространения призывов к участию 27-29 марта в несанкционированных публичных мероприятиях» и к совершению «иных противоправных действий» на территории России.

«Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны», — предупредили в МВД.

Там добавили, что распространение призывов к «противоправному поведению», а также недостоверной информации о работе органов власти, как и содействие их тиражированию, может быть квалифицировано как «действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки».

Министерство призвало россиян не реагировать на «провокационные заявления» организаторов таких мероприятий, не посещать районы возможного проведения акций, а также предостеречь детей, родных и знакомых «от необдуманных поступков».

Помимо этого, в ведомстве напомнили, что родители должны контролировать действия несовершеннолетних в цифровом пространстве и могут быть привлечены к административной ответственности, если их дети примут участие в несогласованных акциях.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что команда экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина подала заявки на проведение митингов против блокировки интернета и мессенджеров в нескольких городах Московской области. Во всех случаях власти отказали, сославшись на действующие ковидные ограничения.

В Краснодаре организатором митинга против блокировок Роскомнадзора выступил депутат городской думы от КПРФ Александр Сафронов. Изначально краснодарская мэрия согласовала мероприятие на 28 марта, но затем аннулировала разрешение. По словам Сафронова, департамент внутренней политики обосновал такой шаг «осложнением оперативной обстановки» на фоне регулярных объявлений о ракетной, беспилотной и авиационной опасности.

Мэрия Владимира также отказала в проведении акции против блокировок 29 марта, назвав в качестве причины уборку территорий либо наличие других запланированных мероприятий на заявленных площадках. В качестве альтернативы администрация города предложила провести митинг в Центральном парке с 9:30 до 10:30 в рабочий день 1 апреля, передает «Зебра ТВ».

Митинг против ограничений интернета, запланированный на 29 марта, запретила и мэрия Якутска, сообщает Sakhaday. Как рассказал организатор мероприятия Алексей Попов, чиновники заявили ему, что это решение распространяется и на другие даты. В качестве причины отказа указано, что акцию могут использовать «деструктивные лица» с целью совершения противоправных действий.