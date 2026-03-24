Краснодарская мэрия отозвала согласование митинга против блокировки Telegram, который был запланирован на 28 марта. Об этом сообщил организатор, депутат городской думы от КПРФ Александр Сафронов. Он отметил, что обратился в суд, чтобы оспорить решение властей.

Акция должна была пройти в сквере Кленовый в Учхозе Кубань. В документе, который коммунист опубликовал в своем телеграм-канале, департамент внутренней политики сослался на «осложнение оперативной обстановки» из-за регулярного объявления в Краснодаре сигналов «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность» и «Авиационная опасность».

Заодно отозвали все остальные заявки депутата — в том числе на митинг в сквере Покровском, который находится и вовсе за пределами города.

Сафронов назвал действия властей незаконными и подал иск в суд.

«Очень печально, что администрация города так боится жителей Краснодара, что страшно и невмоготу им провести митинг. <…> То, что произошло, вообще никакого отношения к законности не имеет. Закон четко говорит о том, что после согласования митинга — а он согласован, администрация это даже не оспаривает — вариантов отозвать нет. За мой более чем 15-летний опыт общественного активизма и организации митингов в защиту прав граждан я такое вижу впервые», — сказал он изданию 93.RU.

Телеграм-каналу «Осторожно, новости» краснодарский депутат сообщил, что уведомление от администрации Краснодара ему пришло поздно вечером 23 марта. «Разумеется, это вообще никакого отношения к законности не имеет. На все вопросы (отвечали): потому что потому. Можно было написать, потому что Земля вошла в фазу Сатурна или на Солнце вспышки. То есть законность этого точно такая же», — заявил Сафронов «Осторожно, новости».

Политтехнолог и бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев ранее сообщил, что, помимо Краснодара, митинги против блокировок Telegram были запланированы в Пензе, Якутске и Владимире.

Активисты, как пишет «Зебра ТВ», представили мэрии Владимира список локаций, где они бы хотели провести акцию 29 марта, однако чиновники в ответ отказали, заявив, что на всех площадках в этот день будет либо уборка территорий, либо запланированные мероприятия. В итоге городские власти отправили общественных активистов на окраину Центрального парка, но не 29 марта, а в рабочий день, в среду, 1 апреля.