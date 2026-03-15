В Перми был отменен митинг против интернет-блокировок за два часа до начала, на месте его проведения полиция задержала двух человек. Об этом сообщают представители регионального отделения незарегистрированной партии «Рассвет» (ее лидер — Екатерина Дунцова*).

Акцию согласовали 7 марта: она должна была пройти в 12:30 в микрорайоне Висим. Организаторы обозначили цели как защиту права на свободный интернет и свободу слова.

Однако примерно за два часа до начала городская администрация отозвала разрешение, сославшись на «потенциальную аварийную ситуацию» и проведение ремонтных работ сетевыми службами. На место акции прислали строительную технику и полицию, появилась и машина скорой помощи. При этом соседний дом, по наблюдениям участников, эвакуирован не был.

Несмотря на отмену, около 50 человек все равно пришли на место проведения митинга.

Двое участников — Виктор Гилин и Ринад Рафиков — развернули плакаты, после чего их обоих задержали и доставили в отдел полиции. Рафикова, по данным общественников, отпустили, забрав флаг, а на Гилина составили протокол по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции; его оставили в отделе до утра, когда должен состояться суд.

В «Рассвете» заявили, что подобное происходит в Перми уже в третий раз: ранее согласованные акции за свободу слова и интернета точно так же запрещались за несколько часов до начала — в августе и ноябре 2025 года. Организаторы считают, что такие действия властей нарушают конституционное право граждан на мирные собрания.

11 февраля лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов назвал тех, кто принял решение о замедлении работы Telegram, «мерзавцами» и «идиотами», добавив, что они должны отправиться в зону СВО.

В том же месяце появились сообщения о возможной блокировке мессенджера Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что против него возбудили уголовном деле о пособничестве терроризму.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что с начала 2025 года Telegram были направлены требования об удалении более 300 тысяч материалов, не соответствующих требованиям российского законодательства.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, отказ администрации приложения от удаления противоправного контента стал причиной решения о замедлении работы мессенджера.

В Telegram, комментируя слова Шадаева, заявили, что не зафиксировали никаких нарушений шифрования переписок. Утверждения об их наличии в пресс-службе мессенджера назвали «преднамеренной выдумкой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что «есть закон, который нужно выполнять»: «Очень жаль, что компания этого не делает».

* включена Минюстом России в реестр иноагентов