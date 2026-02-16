В Иркутске активист Денис Букалов установил у входа в местный филиал Роскомнадзора картонную фигуру лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова, с табличкой «Те, кто замедляет телеграм, — мерзавцы!» в знак протеста против блокировки Telegram. Сам парламентарий в беседе с RTVI отметил, что подобные акции подтверждают, что людей беспокоит сложившаяся ситуация, тут же уточнив, что не призывает к протестам.

«То, что такие спонтанные акции происходят, подтверждает, что проблема с замедлением и блокировкой мессенджера Telegram существует. И она действительно волнует людей, поскольку для многих это важный способ связи по личным или деловым вопросам. Однако “Справедливая Россия” не имеет к этим акциям никакого отношения», — подчеркнул депутат.

Миронов напомнил, что ранее уже высказался публично по поводу ситуации с замедлением Telegram, а также о том, что в Совет Безопасности России было направлено письмо с предложением оценить действия Роскомнадзора по поводу ситуации с мессенджером.

В документе говорилось, что «фронтовая связь в зоне СВО обеспечивается» в том числе через сервис, созданный Павлом Дуровым, а в российском сегменте Telegram, по его словам, «сформировался мощный патриотический информационный ресурс из военкоров, волонтеров и всех, кто поддерживает специальную военную операцию».

«Те, кому надо, нас услышали и, надеюсь, сейчас занимаются поиском оптимальных решений, которые бы устроили и государство, и граждан. Повторю свою позицию: нельзя лишать людей права выбора удобного им способа связи, а борьба с мошенниками не должна бить по законопослушным пользователям. Призывать сейчас к каким-то митингам или массовым акциям не считаю нужным. Сегодня самое важное — сохранить стабильность в обществе, не поддаваться панике или провокациям», — заявил RTVI лидер «Справедливой России».

Ранее Букалов сообщил, что установил у входа в иркутский филиал Роскомнадзора картонную фигуру Сергея Миронова в знак протеста против блокировки Telegram. Это произошло после того, как 11 февраля депутат назвал чиновников, ответственных за блокировку мессенджера, «идиотами» и «мерзавцами», заявив, что Telegram помогал россиянам оставаться на связи с военными.

Комментируя акцию, иркутянин заявил, что в России многие сервисы замедлены или заблокированы, а национальный мессенджер MAX международной платформой никогда не станет, потому что глобальным становится то, что выиграло конкурентную борьбу.

«Конкуренция между Telegram и MAX наглядно показала: MAX — абсолютный аутсайдер. Если бы его не вталкивали административно, принудительно, через приказы и «рекомендации», его бы не было ни у кого. Это не рынок. Это симуляция», — подчеркнул Букалов.

Он добавил, что замедление Telegram — это удар по связи с русскоязычными гражданами, которые живут за пределами России, по общей культуре и так далее, из-за чего в итоге теряется даже не глобальный рынок, а свой собственный, распределенный по всему миру.

«Замедление Telegram и насильственный перевод всех в MAX — это не “суверенитет” и не “безопасность”. Это добровольный выход из глобальной конкуренции. Когда ты отключаешь себя от мировой инфраструктуры коммуникаций, ты автоматически делаешь страну абсолютно неконкурентоспособной в новом мире. Можно сколько угодно говорить о суверенитете, но в постиндустриальной реальности изоляция равна поражению», — заявил иркутский общественник.

О том, что российские власти приняли решение замедлить работу Telegram с 10 февраля, сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее в Роскомнадзоре отметили, что мессенджер по-прежнему не исполняет требования законодательства и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан, а также по «противодействию мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».

Это решение раскритиковали военкоры и военные блогеры. По их словам, Telegram активно используется российскими военнослужащими в зоне СВО, где ситуация осложнилась после ограничения работы спутниковой связи Starlink.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что это дело РКН — следить за выполнением российского законодательства, и отметил, что идет диалог с представителями Telegram.