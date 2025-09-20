Лишить гражданства россиянина, который получил его по рождению, невозможно. Об этом заявила в своем телеграм-канале Миграционная служба МВД России, опровергая сообщения СМИ о том, что несколько таких случаев якобы произошло в последнее время.

В ведомстве подчеркнули, что лица, которые приобрели российское гражданство по рождению, могут выйти из него на основании собственного волеизъявления. Прекратить такое гражданство по решению каких-либо органов власти невозможно, уточнила Миграционная служба.

«Гражданство Российской Федерации может быть прекращено только у лиц, принятых в российское гражданство, а также отдельных категорий лиц, приобретших его в порядке признания», — добавили в ведомстве.

Жалоба Самвела Карапетяна

О лишении приобретенного по рождению российского гражданства ранее сообщал автор телеграм-канала SisMasis Самвел Карапетян. Он опубликовал сканированную копию уведомления от УМВД по Тамбовской области о том, что в апреле 2025 года его гражданство аннулировано за «сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ». В документе также говорилось, что Карапетян совершил действия, создавшие угрозу нацбезопасности России.

При этом автор SisMasis утверждал, что является гражданином РФ по рождению — «сын военнослужащего Российской армии, служившего в Закавказье, а позже в Тамбове». «У моих родителей никогда не было другого гражданства, и я его не приобретал», — написал он в своем канале.

Карапетян назвал решение МВД незаконным и подал соответствующую жалобу, которая, по его словам, была отклонена, так как гражданство сочли приобретенным, а не полученным по рождению. Блогер заявлял, что меры в отношении него были приняты за критику политики Москвы в отношении Еревана.

За что лишают гражданства РФ

В 2023 году в России были приняты поправки в ФЗ «О гражданстве». В ст. 24 были включены пункты о возможном лишении гражданства за особо опасные преступления, создающие угрозу государственной безопасности, — экстремизм и терроризм, публичную дискредитацию ВС РФ, уклонение от военной службы, незаконный оборот оружия и наркотиков. Инициатива исходила от президента России Владимира Путина.

С ноября 2024 года риск лишиться приобретенного гражданства возник для тех, кто не принес присягу гражданина.

Летом 2025 года Путин подписал закон о расширении списка уголовных преступлений, за которые может быть аннулировано приобретенное российское гражданство. В перечень, в частности, вошли убийство и сексуальное насилие над несовершеннолетними с причинением тяжкого вреда здоровью жертвы или смерти.

Кроме того, приобретенного гражданства России могут лишить за:

групповые или особо жестокие насильственные действия сексуального характера,

развратные действия в отношении двух и более лиц,

половые сношения с несовершеннолетним в возрасте 13 лет,

организацию занятий проституцией среди несовершеннолетних,

изготовление и распространение детской порнографии,

склонение детей к действиям сексуального характера,

публичные призывы к терроризму, его оправдание и пропаганду,

угрожающее нацбезопасности сотрудничество с другими странами,

противоправное вмешательство в работу критической инфраструктуры.

По итогам 2024 года российское МВД сообщало о резком росте преступности среди лиц, которые стали гражданами РФ менее 10 лет назад: количество совершенных ими правонарушений увеличилось почти в 2,5 раза — с 2 678 до 6 559 случаев, причем максимальный прирост произошел по тяжким и особо тяжким преступлениям.