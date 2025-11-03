Президент США Дональд Трамп в интервью CBS допустил, что конфликт между Россией и Украиной может быть завершен «за пару месяцев». Он также сообщил, что Москва хочет торговать с Вашингтоном, и уклонился от ответа на вопрос, с кем сложнее договариваться — с российским лидером Владимиром Путиным или его китайским коллегой Си Цзиньпином, заявив, что оба «жесткие и умные».

«Оба очень сильные лидеры. С этими людьми не стоит шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: “Какой прекрасный день? Посмотрите, какая красота. Солнце светит, так здорово”. Это серьезные люди. Это жесткие, умные лидеры», — сказал он.

Во время разговора Трамп вновь заявил, что он завершил «восемь из девяти войн».

«Знаете, как я их решил? Во многих случаях, в 60%, я говорил: “Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными [Штатами]”», — сообщил он.

Тогда журналист спросила Трампа, почему ему не удалось урегулировать противостояние между Москвой и Киевом таким же образом.

Республиканец в ответ заявил, что США «не так уж много ведут бизнеса с Россией».

«Но я думаю, он хотел бы быть таковым [кто торгует с Вашингтоном]. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России, и я думаю, это здорово. Вот что мне нравится», — уточнил он.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что российско-украинского конфликта бы не произошло, если бы он был у власти, а не его предшественник Джозеф Байден.

Вместе с тем глава Белого дома допустил, что у США получится урегулировать конфликт между Москвой и Киевом «за пару месяцев».

«Думаю, мы это сделаем, да. Думаю, он [Путин] действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, с Пакистаном, с 60% этих стран. Могу вам сказать, если бы не пошлины и торговля, я бы не смог заключить эти сделки», — сообщил американский лидер.

Накануне, как отмечал CNN, Трамп заявил, что «на самом деле не рассматривает» отправку ракет Tomahawk на Украину. По его словам, Россия и Украина ведут тяжелую для обеих сторон борьбу, и «иногда нужно позволить войне продолжаться».

CNN ранее сообщал, что Пентагон сообщил Трампу, что готов передать ракеты Tomahawk (дальность полета — около 1,6 тыс. км) Украине, уточнив, что это не скажется на запасах американского оружия, оставив окончательное решение за президентом США.