Жители Анкориджа на Аляске испытывают оптимизм по поводу предстоящей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, рассчитывая, что их город может стать «новым Версалем». Мнения горожан передает местное издание Alaska Public Media.

Оно пишет, что многие жители Анкориджа гадают, затронет ли Путин по прибытии тему продажи Аляски Соединенным Штатам и выразит ли сожаление по этому поводу. Издание отмечает, что идея «возвращения Аляски» сейчас пользуется популярностью в определенных российских кругах, поэтому не исключено, что президент РФ поднимет этот вопрос — «возможно, в шутку».

Некоторые жители Анкориджа хорошо помнят период после окончания холодной войны, когда получили возможность «познакомиться со своими российскими соседями». В тот период было создано много общественных и культурных организаций в рамках двустороннего сотрудничества.

Рик Мистром, который был мэром Анкориджа в 1990-х годах и часто ездил в его российский город-побратим Магадан, вспоминает, как в особенно суровую зиму помогал организовывать сбор верхней одежды для магаданцев.

«В тот год мы отправили в Магадан три самолета, полные одежды и еды, — рассказал он, признавшись, что до сих пор ощущает «дух тех времен». — Но мои неизменно добрые чувства к народу России не распространяются на Владимира Путина. Если бы я был мэром сейчас, думаю, мне было бы трудно оказать ему тёплый приём в Анкоридже. Я был бы вежлив, но, вероятно, холоден».

Местный активист Билл Галланджер, который вырос в период обострения холодной войны, сомневается в целесообразности протестов в период приезда Путина и «размахивании украинским флагом перед лицом» российского лидера.

«Не понимаю, как можно так враждебно относиться к лидеру ядерной державы, — говорит он. — Это нормально — приветствовать мирового лидера, который готов приехать в Америку для обсуждения масштабных переговоров, призванных уберечь нас от Третьей мировой войны».

Галланджер вспомнил, как в период учебы в школе вместе с другими детьми выполнял упражнения «пригнись и укройся» на случай удара. Поэтому, по его словам, приезд Путина сейчас надо рассматривать как залог будущих гарантий мира. Другой житель Анкориджа Льюс Бейкер согласился с тем, что эта встреча может стать благом для города, если в конечном итоге позволит заключить мирное соглашение.

«Анкоридж может стать новым Версалем», — предположил он, имея в виду подписанный 28 июня 1919 года в Версале мирный договор, который официально завершил Первую мировую войну.

Бейкер считает, что Анкоридж может войти в историю как город, название которого будет навсегда ассоциироваться с миром и вызывать гордость у всех жителей Аляски.

«Это на какое-то время поместило нас в центр внимания. И если из этого выйдет что-то хорошее — а я надеюсь, что получится, — люди это запомнят», — уверен мужчина.

Alaska Public Media усматривает иронию в том, что Бейкер провел параллель между роскошным Версальским дворцом и Анкориджем, который был основан в 1915 году как палаточный городок старателей.

Некоторые местные жители, впрочем, настроены воинственно и собираются протестовать. Например, горожанка Карен Колонелл призналась, что купила десяток государственных флагов Украины и собирается раздавать их всем желающим, чтобы они могли присоединиться к протесту. «У нас есть некоторые ценности, которые нам необходимо отстаивать, и свобода — одна из них», — говорит она, выражая надежду на то, что «жители Аляски покажут миру» свою солидарность с Украиной.