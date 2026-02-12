Театр на Таганке должен выплатить 3,5 млн рублей за прошедшие показы спектакля «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» и приостановить постановку до заключения соглашения с наследниками поэта Бориса Рыжего. Об этом RTVI заявила представительница семьи литературного деятеля Алеся Кукшинская. По ее словам, вопреки заявлению директора театра Ирины Апексимовой, никто с наследниками Рыжего для урегулирования конфликта пока не связывался.

Поэт Борис Рыжий — один из самых известных поэтов 90-х годов и яркий представитель уральской культуры. Он покончил с собой в возрасте 26 лет. Его единственный сын Артем скончался также в возрасте 26 лет от остановки сердца. В Екатеринбурге в 2024 году проводились «Дни Бориса Рыжего», в том же году один из городских скверов был назван в его честь. Кроме того, в 2024-м состоялась премьера фильма о поэте, которому в России отказали в выдаче прокатного удостоверения. По одной из версий, решение Минкульта связано с нюансами законодательства, связанного с запретом на пропаганду суицида, а также на описание и демонстрацию способов его совершения.

«Никто не вступал в контакт с наследниками. По факту, конечно, театр великолепно пытается выйти из положения — вместо того, чтобы ответить хоть что-то на досудебную претензию, театр просто пошел таким путем. Но на самом деле никто ни к кому не обращался, нам до сих пор не ответили на досудебную претензию. Никаких предложений не поступало. Когда мы сами связались с ними, им была предложена минимальная стоимость, чисто символическая. На что они сказали — мы свяжемся с правообладателями, напишем какое-то письмо. Но ничего так и не поступило», — рассказала RTVI адвокат семьи поэта.

Кукшинская пояснила, что суть досудебной претензии заключается в требовании выплатить 3,5 млн рублей за прошедшие показы и приостановить показы спектакля до заключения соглашения

«Они же не могут продолжать после выплаты все равно нарушать права. Поэтому, конечно, это само собой разумеющееся требование. А так — нет, ничего лишнего», — подчеркнула она.

На вопрос о возможном полном запрете спектакля адвокат ответила, что позиция наследников зависит от поведения театра.

«Театр говорит о том, что они пытались как-то связаться с правообладателями, причем это ничем не подтверждает. Более того, в “Мастерской Фоменко” уже более 15 лет идет спектакль “Рыжий” на основе лицензионного договора. И по факту все театры общаются между собой — они могли бы спокойно узнать контактный телефон, это просто один звонок. Они ничего подобного не предприняли. Соответственно, от их поведения зависит наша позиция», — заявила Кукшинская.

Касаясь оценки самого спектакля, она отметила, что, по ее личному мнению, а также различным отзывам, «это не самая лучшая постановка»: «И, возможно, она как раз-таки не очень понравилась правообладателям, но это, скорее, у них лучше уточнять».

«Поведение театра, конечно, очень удивило. Такой большой театр — от них мы не ожидали такого. Обычно подобными действиями занимаются какие-то небольшие заведения, которые не очень дорожат своей репутацией. А здесь… Ну, просто удивили. А в целом — будем все в правовом поле выяснять», — резюмировала адвокат.

Позиция театра: «Это их абсолютная ошибка»

Премьера постановки «Рыжий. Я всех любил. Без дураков» режиссера Эдгара Закаряна по пьесе Владимира Антипова состоялась 7 февраля 2025 года и названа в честь записки поэта, покончившего с собой в 2001 году. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова сообщила ТАСС, что наследники поэта направили учреждению досудебную претензию с требованием выплатить 3,5 млн рублей за прошедшие показы спектакля, а также по 12% за каждый последующий показ спектакля.

«На чем основана такая сумма — непонятно. В случае, если мы продолжим играть постановку без их разрешения, они хотят взыскать 5 миллионов рублей через суд», — заявила она.

Закарян в разговоре с ТАСС уточнил, что авторству Рыжего принадлежат около 5% текста — это семь стихотворений и фрагмент из «Роттердамского дневника», хронометраж этого материала составляет чуть больше пяти минут при общей продолжительности спектакля 1 час 40 минут. Театр исключил эти материалы из постановки до решения всех правовых вопросов, что не повлияло на художественную целостность пьесы.

Апексимова рассказала, что театр еще на этапе задумки спектакля пытался связаться с наследниками через запросы в РАО, но ответа не последовало.

По ее словам, после премьеры в октябре им позвонила сестра поэта, и стороны договорились на 3% от валового сбора, однако в итоге предложенная сумма ее не удовлетворила — вероятно, из-за того, что в «Мастерской Петра Фоменко» наследники получают 8%, хотя там почти весь спектакль состоит из стихотворений Рыжего.

Апексимова также заявила, что после долгих переговоров с родственниками поэта театр в итоге получил от них досудебную претензию с требованием сделать отчисление в 3,5 млн рублей. Еще одно требование, по ее словам, — прекратить использование якобы фотографии Бориса Рыжего без согласия правообладателей.

«Но это их абсолютная ошибка. Спектакля они не видели и ссылаются на фотоальбом на странице спектакля на нашем официальном сайте: на снимке изображен артист Александр Зарядин в роли писателя. Его они с Борисом Рыжим просто перепутали», — отметила она.

Другое требование наследников — прекратить продажу билетов и снять спектакль с репертуара театра. «В этом вопросе нет логики вообще: они просят отчислять 12% за последующие показы постановки и одновременно хотят, чтобы ее прекратили играть вообще», — добавляет Апексимова.

По ее словам, Театр на Таганке надеется уладить конфликт до суда, но если дело дойдет до этого, то руководство учреждения готово. «Никогда в жизни мы не прятались и в этот раз прятаться не собираемся», — заявила собеседница ТАСС.

Позиция наследников поэта: «Театр на Таганке ведет себя хамски»

После выхода интервью Апексимовой наследники поэта Бориса Рыжего — его жена и мать — опубликовали обращение (копия есть в распоряжении RTVI), в котором заявили, что Театр на Таганке «украл авторские права, нарушил закон, распространил клевету, оскорбил наследников поэта — и теперь пытается назначить виноватыми семью Бориса Рыжего».

Семья литературного деятеля назвала большую часть сказанного Апексимовой ложью, целью которой, по их мнению, стало желание отвлечь внимание от нарушения закона и очернить родственников поэта.

«Театр обвинил нас в меркантильности. Семью, которая ежегодно бесплатно передает десятки разрешений на использование стихов Бориса. Людей, для которых его наследие — не “продукт”, а память о самом дорогом человеке. Это оскорбительно», — говорится в заявлении.

Наследники также опровергли утверждение театра о попытках связаться с ними, отметив, что за последний год получили не менее 50 обращений от различных организаций по поводу произведений Бориса, но ни одного от Театра на Таганке.

«Театр на Таганке зарабатывал на имени Бориса, капитализировал его известность — и при этом не заплатил правообладателям ни копейки», — подчеркнула семья поэта.

Они также назвали ложью заявление о согласии сестры поэта Ольги на 3% отчислений.

«Ольга никогда не давала согласия на 3%. Изначально театр озвучивал 2%, и никаких “достигнутых договоренностей” не существовало. Этот миф театру нужен только для одного: создать впечатление, будто “все уже было решено”, а потом “родственники передумали и начали выкручивать руки”. Это переписывание реальности, чтобы выглядеть прилично перед прессой», — отмечается в обращении.

Родственники литературного деятеля подчеркнули, что юрист театра в разговоре с представителями наследников признал: режиссер или драматург заверил руководство, что вопрос с правообладателями урегулирован, и театр поверил на слово, не проверив информацию.

«Это вопиющий непрофессионализм. Но сейчас эту позицию “забыли” и подменили более выгодной версией», — отметили наследники поэта.

Кроме того, семья Рыжего назвала лицемерием утверждение театра, что в спектакле использовано «всего 5% текста», отметив, что имя поэта стало главным крючком для зрителя и вынесено в название и рекламу.

«Если “всего несколько” — тогда почему имя Бориса Рыжего в названии? Почему в рекламе спектакля? Потому что это продает», — указали наследники.

Также они прокомментировали слова директора театра по поводу суммы досудебной претензии в 3,5 млн рублей, объяснив, что она «основана на масштабе нарушений в соответствии с законом и принятой судебной практикой».

«Изначально мы не намеревались взыскивать данную сумму и предлагали выплатить вознаграждение по рыночной ставке, без требования каких-либо штрафов. При сборах в 5,4 млн рублей (это информация, предоставленная самим театром) на момент начала переговоров они должны были заплатить всего 432 тыс. рублей — таково было наше предложение. Но театр озвучил другую цифру — 156 тыс. рублей. И это за год эксплуатации имени, образа и произведений Бориса Рыжего. Мы сделали попытку урегулировать спор — и получили отказ», — отметили родственники поэта.

По их словам, театру было предложено «мирное урегулирование — без штрафов и наказаний».

«В ответ мы получили хамство. Юрист прервал диалог в декабре 2025 года, сказав, что направит позицию правообладателям. Мы ждали месяц. Ничего не поступило. Мы направили досудебную претензию. Снова тишина. А 10 февраля директор театра побежала в ТАСС жаловаться на “жадных наследников”. А где они были два месяца? Почему вместо ответа на претензию они выбрали медийную атаку? Ответ прост: потому что юридическая позиция театра крайне слабая. Они нарушили закон и знают это. Единственная стратегия, которая у них осталась, — попытаться отмыться через СМИ, назначив нас виноватыми», — заявили они.

Наследники отдельно осудили публичное раскрытие руководством театра коммерческих условий договоренностей с «Мастерской Петра Фоменко», назвав это давлением и дискредитацией.