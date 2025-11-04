Российским властям «меньше всего хотелось бы видеть», как выпущенные в Сербии оружие и боеприпасы используются против военнослужащих ВС РФ на территории специальной военной операции (СВО), но Кремль понимает, под каким «беспрецедентным давлением» находится эта страна. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ответ сербского лидера Александра Вучича немецкому политическому изданию Cicero о возможности поставки вооружения для Европы с последующей его передачей Украине.

«Конечно, нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат. Меньше всего хотелось бы это видеть», — признал Песков.

При этом представитель Кремля выразил понимание по поводу того, насколько «совсем непростая история» складывается вокруг Сербии и «какое беспрецедентное давление оказывается» на Белград из-за его отношений с Москвой.

«Мы понимаем, какие трудности сербы переживают», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Президент Сербии ранее заявил, что его страна предложила Европейскому союзу производить и поставлять боеприпасы, в особенности минометные снаряды. Он подчеркнул, что сербская оборонная промышленность выпускает их больше, чем французская.

По словам Вучича, ему бы не хотелось, чтобы Сербию считали поставщиком боеприпасов «воюющим сторонам», но при этом он осознает потребности Европы и готов их удовлетворить, тем самым сделав «феноменальный вклад в европейскую безопасность».

«Я предложил нашим друзьям в ЕС заключить с нами договор купли-продажи и забрать всё, что у нас есть», — поделился сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Сербия по-прежнему «сохраняет военный нейтралитет», но при этом «абсолютно готова к сотрудничеству с европейскими армиями» и рассчитывает заключить заключить долгосрочный контракт на поставки, чтобы планировать объемы производства боеприпасов.

Президент Сербии выразил уверенность в том, что хорошие отношения с Россией не станут препятствием к ее евроинтеграции. Однако, по его словам, мощная сербская промышленность с каждым годом потребляет все больше российского газа и пока не может отказаться от его закупки.