Российским властям придется решить вопросы бюджетной политики, которые возникнут после завершения военной операции на Украине. Об этом на заседании фракции КПРФ заявил ее лидер Геннадий Зюганов, комментируя обращение президента Владимира Путина к Совету безопасности, передает корреспондент RTVI.

Лидер коммунистов рассказал, что присутствовал на совещании главы государства с Совбезом 22 сентября. В ходе заседания Путин сделал заявление о готовности России придерживаться ограничений российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в течение года после истечения срока действия соглашения в 2026 году.

Зюганов отметил, что Совбез «заседал в срочном порядке». Он назвал озвученную Путиным инициативу хорошей, с правильными принципами. В то же время лидер КПРФ рассказал, что во время совещания обратил внимание на несколько проблемных вопросов.

«Идея хорошая, принципы правильные, но как человек, который неплохо знает всю эту проблему, я вчера задал несколько вопросов. Я говорю, вопрос первый: нам надо побеждать на поле боя, на поле боя побеждает потенциал. Мы проигрываем потенциал в огромном масштабе. В рамках существующей системы невозможно принять ни достойный бюджет, ни закрепить победу», — заявил Зюганов.

Он выразил уверенность, что «на поле боя ребята выиграют это сражение».

«Но как мы будем закреплять, восстанавливать? Что будет завтра? Каким образом вы будете платить зарплату тем 1,2 млн, которые сегодня получают по 250 тыс. рублей и более? Вы предлагаете 50 тыс. рублей», — продолжил Зюганов.

По словам политика, второй его вопрос был посвящен растущему оборонному бюджету США.

«Господин Трамп уже вздул свой бюджет более $1 трлн. Что будем делать? Мы не можем конкурировать с таким бюджетом. Он уже «надул» Европу до 5%», — рассказал лидер КПРФ.

Зюганов призвал «собираться и определять, откуда брать ресурсы и что будем делать».

Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы будет внесен в Госдуму 29 сентября, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров на заседании комитета.

О чем сказал Путин на совещании с Совбезом

Путин заявил, что Москва готова придерживаться «центральных количественных ограничений» по ДСНВ в течение года после того, как действие договора закончится 5 февраля 2026 года при условии, что аналогичные шаги сделают США. Глава государства попросил профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать «соответствующую деятельность американской стороны».

Среди прочего Путин выразил мнение, что полный отказ от наследия ДСНВ станет «ошибочным и недальновидным шагом» и негативно скажется на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», — заявил российский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя заявление Путина, сказала на брифинге, что США считают его «довольно хорошим». По ее словам, президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении российского коллеги и выскажется о нем позже.