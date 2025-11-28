Публикация «плана Трампа» из 28 пунктов по прекращению конфликта на Украине вызвала волну комментариев, однако документ не является полноценным планом урегулирования, а лишь отражает текущую позицию администрации Дональда Трампа. Об этом пишет польское издание Myśl Polska, публикуя колонку Анджея Гужного.

Автор отмечает, что на Западе сохраняется убеждение во «всемогуществе Вашингтона», способного одним политическим заявлением повлиять на ход глобального конфликта. Однако, по его мнению, мир давно перестал быть однополярным, а влияние США сталкивается с растущим сопротивлением со стороны Китая, России, Индии и других стран.

Гужный подчеркивает, что европейская аудитория оказалась фактически отрезана от российских и незападных медиа, что лишает ее возможности полноценно судить о позиции всех сторон конфликта. Это, по словам автора, формирует «западный информационный пузырь», в котором взгляд США воспринимается как единственно легитимная точка зрения.

Колумнист считает, что пункты, представленные администрацией Трампа, в реальности являются набором пожеланий, часть из которых может восприниматься как неприемлемая для Москвы. Он предполагает, что обсуждение документа будет носить формальный характер, а реальные переговоры по урегулированию конфликта должны включать Россию, Китай и другие влиятельные страны.

По мнению автора Myśl Polska, достижение мира возможно лишь в результате серьезных закрытых переговоров, а не благодаря «бумаге, написанной на коленке». Обсуждение американского документа Гужный сравнивает с попыткой «размешивать чай, в который забыли положить сахар».