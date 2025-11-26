Польская газета Myśl Polska пишет, что обсуждаемый в прессе «американский мирный план» для Украины из 28 пунктов в представленном виде не может быть принят Россией. По мнению издания, его реализация означала бы фактическое поражение Москвы и отказ от ключевых целей спецоперации, так как документ подается как пакет территориальных уступок, которые даже не предполагают юридического закрепления.

MP отмечает, что публикация плана вызвала резкие и противоречивые реакции, несмотря на то что полноценного официального документа США пока нет. Тем не менее план уже обсуждается в политическом поле, и Владимир Путин заявил, что эти пункты могли бы стать базой для дальнейшей работы. Также, как напоминает газета, участие в неформальных консультациях не исключает спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев, что показывает интерес сторон к самому процессу переговоров, хотя не к конкретному содержанию плана.

По версии Myśl Polska, принятие документа в нынешнем виде означало бы для России согласие на сохранение Украины в сфере влияния Запада, рост ее вооруженных сил, отказ от требований по «демилитаризации» и «дебандеризации», а также фактическую потерю замороженных резервов. При этом, подчеркивает издание, все предлагаемые Киеву и Западу обязательства со стороны Москвы прописаны жестко, тогда как уступки в пользу России размыты, условны и зависят от дальнейших интерпретаций.

Газета подчеркивает, что причины конфликта план не устраняет и не может обеспечить устойчивого мира. Однако, как считает издание, интерес Москвы к обсуждению может объясняться давлением ряда стран глобального Юга, обеспокоенных экономическими последствиями затяжного противостояния, а также внутренними факторами — военными издержками, санкциями и усталостью части общества. Тем не менее, по мнению MP, рассчитывать на долгую жизнь этого плана или на его способность привести к миру в Европе не приходится.