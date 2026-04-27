На Госуслугах появится возможность пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда на самом деле сервис обхода блокировок не используется. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития.

Пока в ведомстве рекомендовали обращаться в службу поддержки Госуслуг, если VPN не включен, но пользователи видят предупреждение о его использовании.

В министерстве добавили, что российские сервисы ограничивают доступ пользователям с VPN ради безопасности личных данных.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что российские онлайн-платформы продолжают быть доступными для пользователей, которые находятся за границей. В частности утверждается, что Госуслуги «стабильно открываются» с иностранных IP. Технические ограничения возможны со стороны «отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы», добавили в ведомстве.