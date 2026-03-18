Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что на границе с Эквадором обнаружены обугленные останки 27 человек. Его слова передает Reuters.

Петро утверждает, что не отдавал приказа о проведении подобной операции, и отрицает причастность к ней колумбийских сил безопасности. Он предположил, что Эквадор мог разместить взрывные устройства на колумбийской земле.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа эти обвинения отрицает. «Президент Петро, ваши заявления лживы, мы действуем на нашей территории, а не на вашей», — написал он на своей странице в Х. По словам эквадорского лидера, были атакованы укрытия, используемые группировками, связанными с наркотерроризмом. Нобоа отмечает, что большинство членов этих банд якобы являются колумбийцами.

«Мы продолжим очищать и восстанавливать Эквадор», — заключил он.

Правительство Эквадора в ночь на 15 марта объявило о начале масштабных операций против преступных группировок по всей стране. В Кито заявляли, что борьба с наркотрафиком ведется при поддержке союзных стран, включая США.

На момент публикации правительство Эквадора не ответило на запрос Reuters о комментарии об обнаруженных телах 27 человек.