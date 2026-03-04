Американские и эквадорские вооруженные силы провели совместную военную операцию в Эквадоре против «признанных террористическими организаций». Об этом сообщило Южное командование Минобороны США (SOUTHCOM).

ABC News отмечает, что это первая наземная операция администрации Дональда Трампа против латиноамериканских картелей, до этого все удары наносились по судам, предположительно перевозившим наркотики, в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне.

«Операции — мощный пример приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с чумой наркотерроризма», — говорится в заявлении командования. Других подробностей Пентагон не раскрыл.

По данным New York Times и ABC News, роль американской стороны в операции ограничилась присутствием советников из сил специальных операций: они помогали эквадорскому спецназу планировать рейды, обеспечивали разведывательную и логистическую поддержку, однако в самих рейдах непосредственного участия не принимали.

Источник NYT, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что показанное в опубликованном SOUTHCOM 30-секундном видео — это первый из серии запланированных рейдов по всей стране. Часть из них пройдет при участии американских военных консультантов, часть — силами только эквадорских военных. Цель конкретно этой миссии и ее результат источнику издания не были известны.

Специализирующийся на освещении событий в Латинской Америке телеграм-канал «Секс, картели, Фрида Кало» обращает внимание на то, что США, в отличие от Эквадора, не стали проводить аналогичную операцию в Мексике, хотя, «учитывая ликвидацию лидера картеля «Новое поколение Халиско», повод был весьма подходящий».

«[Мексиканскому лидеру] Клаудии Шейнбаум дали сохранить лицо и видимость суверенитета, что было крайне важно для политической поддержки правящей партии Мексики», — отмечается в посте.

Накануне операции, в понедельник, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован встретился в Кито с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа и высокопоставленными военными руководителями, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности. На встрече также присутствовал контр-адмирал Марк Шафер — главный командующий силами специальных операций США в Латинской Америке.

В тот же день Нобоа написал в X, что Эквадор «начинает новую фазу борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых», анонсировав совместные операции с региональными союзниками, включая США, на протяжении всего марта.

Нобоа, провозгласивший войну с наркокартелями одной из своих главных целей как президента, сейчас активно строит альянс с администрацией Трампа: в Эквадоре уже побывали госсекретарь Марко Рубио и министр внутренней безопасности США Кристин Ном. Однако попытка Нобоа разрешить размещение американских военных баз на территории страны потерпела поражение — эквадорцы отвергли эту идею на референдуме в ноябре прошлого года.

Эквадор стал одним из ключевых союзников Вашингтона в Латинской Америке после возвращения Трампа к власти в 2025 году. Страна не производит кокаин, однако служит одним из крупнейших транзитных узлов для кокаина, производимого в Колумбии и Перу.

Операция состоялась менее чем через три недели после того, как председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн собрал в Вашингтоне военных руководителей со всего Западного полушария для координации борьбы с наркоторговлей.

Правовую основу для подобных действий заложил Трамп еще в августе 2025 года, подписав директиву о применении военной силы против латиноамериканских наркоторговцев и фактически признав картели террористическими организациями. С начала сентября США нанесли не менее 44 авиаударов по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, в результате которых погибли как минимум 150 человек.

Специалисты по международному праву, как отмечала NYT, назвали эти удары незаконными внесудебными казнями — по их словам, военные не вправе намеренно поражать гражданских лиц, не представляющих непосредственной угрозы, даже если те подозреваются в преступной деятельности.

Ранее Трамп в обращении к конгрессу сообщил, что США совместно с Мексикой ликвидировали при задержании наркобарона Эль Менчо — Немесио Осегеру Сервантеса. В том же выступлении он с иронией отметил, что Вашингтон «обрушил рыболовную сферу» — намекая на масштабные удары по судам, подозревавшимся в транзите наркотиков.