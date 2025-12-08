Таиланд нанес авиаудары по спорным районам вдоль границы с Камбоджей, пишет Reuters со ссылкой на представителя Вооруженных сил Таиланда генерал-майора Винтая Сувари. Ранее обе страны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

Военные Таиланда отметили, что по меньшей мере один тайский солдат погиб и четверо получили ранения в новых столкновениях, вспыхнувших в двух районах самой восточной провинции Убонратчатхани.

«Таиландская сторона в настоящее время начала использовать авиацию для нанесения ударов по военным объектам в нескольких районах», — сказано в заявлении.

Министерство обороны Камбоджи заявило в свою очередь говорит, что тайские военные нанесли утренние удары по его силам в двух местах после нескольких дней провокационных действий. В ведомстве утверждают, что камбоджийские войска не предприняли никаких ответных действий.

При этом армия Таиланда, как отмечает Reuters, заявила, что военные Камбоджи обстреляли ракетами BM-21 гражданские районы Таиланда.

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен призвал вооруженные силы страны проявлять сдержанность. По его словам, действия Таиланда являются вооруженной агрессией и провокацией.

«Красная линия для принятия ответных мер уже установлена. Я призываю командиров всех уровней соответствующим образом обучать всех офицеров и солдат», — сказал экс-глава правительства.

Reuters со ссылкой на тайских военных пишет, что в стране эвакуируется более 385 тыс. мирных жителей из четырех приграничных округов, причем более 35 тыс. человек уже размещены во временных убежищах.