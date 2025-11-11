Учащиеся камчатской средней школы № 2 пожаловались на хлеб с личинками и насекомыми в столовой. Фото некачественной продукции распространились в соцсетях, после чего прокуратура Мильковского района начала проверку.

Школьники пожаловались на хлеб с личинками и насекомыми 10 ноября. «ЧП Камчатка» пишет, что учащиеся сразу же обратились к учителям, однако они якобы отреагировали «неадекватно». По данным телеграм-канала, педагоги пытались убедить детей в том, что они напрасно поднимают панику, поскольку обнаруженные в хлебе элементы — «особая разновидность тмина».

Учащихся такой ответ не устроил, они отправили фото школьного питания родителям. Также снимки распространились в соцсетях. Сотрудники прокуратуры приехали в учебное заведение для визуального осмотра, который подтвердил наличие в хлебобулочных изделиях «посторонних объектов». Аналогичную проверку провели и в школе №1, куда поступила та же партия хлеба.

Некачественную продукцию изъяли из школьных столовых. Меры реагирования будут приняты по итогам проверки, к которой подключено территориальное подразделение Роспотребнадзора.

«ЧП Камчатка» утверждает, что производителем хлеба является ИП Рябушенко. 10 ноября продукцию этого производителя оперативно убрали с полок магазинов практически сразу после поставки. Телеграм-канал предполагает, что руководство школ о недоброкачественности партии товара не предупредили.