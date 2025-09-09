Российское авторское общество (РАО) через Арбитражный суд Москвы потребовало с певицы Люси Чеботиной 160 тысяч рублей за незаконное использование песен композиторов Игоря Крутого и Игоря Николаева — и предупредило о втором иске на 76 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Поводом для подачи искового заявления стал концерт «Первая леди», который Чеботина дала в декабре 2024 года на московской площадке Live Арена. По документам его организатором выступала компания, собственницей которой является сама артистка. В рамках шоу прозвучали восемь композиций, исполнение которых не было предварительно согласовано с обладателями авторских прав, утверждают в РАО. Среди этих песен — «Разве ты любил» Игоря Николаева и Игоря Крутого, а также несколько зарубежных хитов.

В РАО напомнили, что российское законодательство обязывает организаторов публичных выступлений предварительно заключить договор с правообладателем музыкальной композиции. В качестве контрагента-подписанта также может выступать организация, которая уполномочена управлять авторскими правами на коллективной основе (в данном случае это Российское авторское общество). В договоре должно говориться, что артист, концерт которого планируется, может публично исполнить конкретные музыкальные композиции, а взамен обязуется выплатить авторам и правообладателям «полагающееся вознаграждение».

Не обнаружив информации о том, что компания, организовавшая декабрьское шоу Чеботиной, заключила какие-либо договоры с РАО или другими представителями авторов произведений, РАО подготовило судебный иск с претензией и подало его в арбитраж.

Истец утверждает, что на концерте Чеботиной были четыре раза нарушены не только авторские, но и смежные права на музыкальные фонограммы. Поэтому, предупредили в РАО, артистку ждет еще один судебный иск — от Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), на 76 тысяч рублей.

В Российском авторском обществе напомнили, что в РФ по-прежнему охраняются права на музыкальные произведения зарубежных авторов, в том числе из недружественных стран. Средства, собранные в качестве платы за исполнение этих композиций, согласно президентскому указу от 2022 года накапливаются на специальных счетах. Вывести средства оттуда правообладатель может только с разрешения правительственной комиссии, подав персональную заявку.

В июле 2025 года сенатор Дмитрий Ворона на заседании Совфеда заявил, что РАО не должно взимать с отечественных исполнителей и бизнесменов плату за использование композиций иностранных авторов, враждебно настроенных в отношении России и ее специальной военной операции (СВО) на Украине. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила двум комитетам обсудить эту инициативу с профильными ведомствами.

«Комсомольская правда» напомнила, что ранее Чеботина уже судилась из-за своего шоу «Первая леди» — она подавала иск к известному иллюзионисту, обвиняя его в срыве запланированных для концерта номеров с фокусами. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы, который встал на сторону ответчика.