На месте захоронения мусульман, расположенном в западном Сиднее, обнаружили несколько свиных голов, которые подкинули туда неизвестные в качестве мести после теракта, произошедшего на пляже Бонди. Об этом пишет Daily Mail.

«Тем, кто это сделал — вы не доказали ничего, кроме ненависти. Вы не решение какой-либо проблемы, вы — часть проблемы», — сказал мусульманский погребальщик Ахмад Храйчи.

По его словам, люди, захороненные на кладбище Нареллан, куда вандалы подкинули свиные головы, умерли задолго до теракта и «не имеют никакого отношения к текущим событиям».

«Это чистая глупость. Это ничего не дает. Это только разжигает гнев, боль и разделение. Нам не нужно, чтобы еще больше людей были спровоцированы и взвинчены такими трусливыми действиями», — добавил Храйчи.

Погребальщик заявил, что места захоронения являются местами «покоя, достоинства и уважения» для людей всех вероисповеданий.

«Если вы хотите мира, это не тот путь. Если вы хотите справедливости, это не тот путь. Все, что вы делаете, — это демонстрируете отсутствие человечности», — выразил уверенность он.

Один из лидеров мусульманской общины Сидней, доктор Джамал Рифи напомнил, что в 2014 году члены общины отказались принять тело стрелка, убитого после обстрела кафе Lindt.

«Мы <…> воздержались от проведения погребальных обрядов и отказались бы принять его в любой из мусульманских частей кладбище Руквуд. И мы бы поступили точно также с этими людьми», — отметил он.

Австралийский национальный совет имамов также выступил с осуждением теракта.

«Сейчас настал момент для всех австралийцев, включая австралийскую мусульманскую общину, чтобы объединиться в единстве, сострадании и солидарности», — говорится в тексте официального заявления организации.

В ходе террористического нападения на пляже в Австралии, которое произошло во время празднования первого дня Хануки, пострадала гражданка России. Знакомые пострадавшей рассказали, что ей прострелили руку, однако жизни девушки ничего не угрожает. При этом, по словам представителей генерального консульства России в Сиднее, официальных данных о пострадавших среди россиян в ходе атаки не поступало.

Администрация Сиднея сообщила о 16 погибших и 42 пострадавших в результате теракта на пляже Бонди. В правоохранительных органах заявили, что в числе погибших оказался один из нападавших, стрелок Саджид Акрам.

По предварительным данным, в теракте принимал участие иммигрант из Пакистана. Полиция также сообщила, что в автомобиле одного из нападавших были обнаружены взрывные устройства, которые разминировали взрывотехники.