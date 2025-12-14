В результате теракта на пляже в Сиднее, совершённого во время празднования первого дня Хануки, пострадала гражданка России. По информации её знакомых, девушке прострелили руку, но её жизни сейчас ничего не угрожает, и она находится в больнице, сообщает RT.

При этом в Генеральном консульстве России в Сиднее ранее заявляли, что официальной информации о пострадавших в ходе нападения россиянах к ним не поступало.

По словам другой находящейся в Сиднее россиянки, она чуть не оказалась на месте трагедии. Женщина сообщила изданию, что хотела попасть на пляж, но не смогла найти место для парковки и уехала примерно за 15 минут до того, как произошло нападение.

Собеседники RT, близкие к первой пострадавшей, описали обстановку на месте праздника. На пляже было много людей, в том числе евреев и русскоговорящих. По их словам, раненых в результате атаки очень много.

По данным властей Сиднея, в результате теракта погибли 12 человек, ещё 29 получили ранения. Один нападавший был ликвидирован на месте, второго задержали. По предварительным данным, в теракте участвовал иммигрант из Пакистана.

Полиция обнаружила взрывные устройства в автомобиле, который один из стрелков оставил возле пляжа, они были разминированы взрывотехниками.

Нападение было совершено в тот момент, когда на пляже находились участники праздничного мероприятия «Ханука у моря» — члены сиднейской еврейской общины. После теракта было решено отменить аналогичный праздник, запланированный в Мельбурне.