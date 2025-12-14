Стрельба на пляже австралийского города Сидней, жертвами которой стали преимущественно участники еврейского праздника, была террористическим актом. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

По его словам, один из стрелявших был убит, а второй ранен и находится в больнице под охраной. «Сейчас по всему городу дежурят полицейские. Наша задача — реагировать на получаемую информацию», — обратился он к местным жителям, призвав их к спокойствию.

Лэньон сообщил, что в автомобиле, который один из стрелков оставил у пляжа, было обнаружено несколько самодельных взрывных устройств. Их разминированием занялись специалисты соответствующего подразделения полиции.

Комиссар также обнародовал актуальные данные о количестве погибших: убиты 12 человек, включая одного из стрелявших. Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере 10 человек. Среди раненых — председатель совета Израиль—Австралия Арсен Островский и раввин Эли Шлангер. По неподтвержденным данным, Шлангер умер.

Комиссар заверил, что сотрудники правоохранительных органов патрулировали район пляжа и присутствовали на мероприятии еврейской общины «Ханука у моря».

«Полиция отреагировала быстро, прибыла в большом количестве. В данный момент ведется масштабное расследование», — сообщил Лэньон.

Источник из полиции сообщил австралийскому телеканалу АВС, что один из стрелков — это иммигрант из Пакистана Нарвид Акрам. Очевидцы рассказали, что на террористах были бронежилеты, один держал в руках дробовик, а другой — штурмовую винтовку.

Глава Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс заявил, что уровень национальной террористической угрозы остается на уровне «вероятного», при котором риск совершения теракта оценивается в 50%.

«На данном этапе я не вижу причин для изменения этой ситуации. Один инцидент сам по себе не обязательно повышает уровень угрозы на национальном уровне, но мы постоянно следим за этим», — сказал он.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что стрельба на пляже — «это целенаправленное нападение на австралийских евреев, на день радости, на праздник веры».

«Нападение на австралийских евреев — это нападение на каждого австралийца, и сегодня вечером каждый австралиец, как и я, потрясен этим посягательством на наш образ жизни. В нашей стране нет места ненависти, насилию и терроризму, и позвольте мне внести ясность: мы искореним это. На фоне этого гнусного акта насилия и ненависти возникнет момент национального единства», — обратился глава правительства к жителям Австралии.

Ранее сообщалось, что из-за случившегося было отменено аналогичное праздничное мероприятие еврейской общины в Мельбурне.