Свердловский областной суд 20 ноября вынес окончательный приговор Марселю Гасанову, признанному виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также суд назначил Гасанову штраф в размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы на один год после отбытия основного наказания.

Приговор стал кульминацией масштабного уголовного дела, которое вели совместно Следственный комитет, ФСБ и МВД. Гасанов был задержан и арестован в феврале 2025 года. В ходе процесса Гасанов свою вину полностью отрицал, называя обвинения «фальсификацией» и «бредом». Также он говорил о затяжном конфликте с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью.

Во время оглашения приговора мать подсудимого, потеряла сознание, ее приводили в чувство журналисты. Затем у женщины случилась истерика. Сам Гасанов передал своей жене Анне, чтобы та не переживала, и назвал происходящее «очередным испытанием».

Колонии особого режима представляют собой пенитенциарные учреждения с наиболее строгими условиями содержания. В России всего семь таких исправительных учреждений, включая широко известные «Черный дельфин», «Белый лебедь» и «Полярную сову». Контингент этих колоний составляют: серийные убийцы, маньяки, организаторы преступных группировок и особо опасные рецидивисты.

«Смотрящий» за Свердловской областью

Суд установил, что в сентябре 2024 года Марсель Гасанов был назначен «смотрящим» за Свердловской областью. Его «короновали» авторитеты криминального мира — вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, и Бадри Кутаисский.

Как установил суд, Гасанов держал под контролем преступный общак, ведал пополнением казны и распределением средств, также он занимался урегулированием конфликтов между различными криминальными группировками на территории региона.

Отягчающие обстоятельства: от оружия до оскорблений

Дело Гасанова не ограничилось статьей 210 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Находясь в следственном изоляторе, он угрожал и оскорблял сотрудника ФСИН. В итоге ему предъявили обвинения по статьям 319 («Оскорбление представителя власти») и 321 («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

До 2025 года Гасанов неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статье за незаконный оборот оружия. В 2010 году он был осужден за разбой и вышел на свободу в 2016 году, после чего жил в Екатеринбурге. По информации СМИ, именно в колонии он начал восхождение по криминальной лестнице, приобретя статус авторитета.

В 2019 году Гасанов получил условный срок за хранение переделанного под боевые патроны пистолета. Сам он утверждал, что просто нашел оружие у помойки. В последующие годы Гасанов неоднократно появлялся в криминальных хрониках в связи с драками и участием в разборках.

В криминальных кругах Гасанов был известен под прозвищами Марсель Махачкалинский или Марс. Уральские СМИ называли его «авторитетом-решалой», чьей специализацией были выбивание долгов, контроль за полулегальными парковками и обналичиванием средств. При этом формального статуса вора в законе он не имел, а занимал позицию «бродяги» — заключенного, живущего по понятиям и имеющего авторитет для разрешения конфликтов.

Особое внимание в его деле уделялось предполагаемым связям в силовых структурах. В 2022 году СМИ сообщили, что покровителем Гасанова был майор регионального УФСБ Александр Кетов, который предупреждал Гасанова об облавах и помогал в конфликтах. Взамен он получал информацию из криминальной среды. После внутренней проверки Кетов был уволен.

Публичные скандалы и образ «вспыльчивого бизнесмена»

Несмотря на криминальный опыт, Гасанов пытался позиционировать себя как успешного бизнесмена, однако его часто подводил вспыльчивый характер. В 2024 году он получил 10 суток ареста за драку с бывшим сотрудником спецслужб в подъезде элитного жилого комплекса «Исеть». Тогда его представитель объяснял инцидент взрывным характером клиента, а не криминальными наклонностями.

Осенью того же года в Telegram-каналах появилось видео, на котором Гасанов бьет женщину-администратора интим-салона. Предположительно он отказался платить за услуги. Позже всплыла еще одна запись, на которой он дает пощечину сотруднице ресторана за просьбу вести себя тише.