После начала СВО контракт с Минобороны подписал 571 заключенный из Чечни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров, ссылаясь на данные начальника регионального УФСИН Ахмеда Адаева.

«С начала СВО по линии УФСИН РФ по ЧР заключен 571 контракт. Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в МО РФ исключительно на добровольной основе», — написал Кадыров.

Он добавил, что в этом году заключенным из республики также предоставляется возможность отправиться на передовая.

«По словам Ахмеда Алиевича [Адаева], наша республика в этом направлении на первом месте», — сообщил руководитель республики.

В 2024 году во время совещания с командирами и начальниками силового блока республики Кадыров затронул тему работы с «проблемной молодежью» и предложил отправлять правонарушителей из этой категории сразу на службу на фронт вместо того, чтобы привлекать к административной ответственности.

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — заявил тогда чеченский лидер.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин высказал мнение, что участники военной операции из числа заключенных тоже достойны статуса ветеранов боевых действий.

«Для страны, для Родины, для нашего народа не важно, как человек оказался на передовой. Важно, что он там есть и пришел туда на самом деле добровольно — и сражается за Родину», — заявил глава государства на встрече с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

То же самое применимо к статусу ветерана боевых действий, продолжил он.

Путин подчеркнул, что в зону СВО не отправляют осужденных за педофилию, а также преступления в области терроризма, измены и прочих особо тяжких преступлений.

Среди остальных осужденных есть люди, которые «в силу разных обстоятельств совершили какое-то правонарушение», но добровольно вызвались отправиться в зону боевых действий и «сражаются за Родину».

«Что же, они все должны быть поставлены в одинаковое положение. В том числе это касается и статуса ветерана боевых действий. Сделаем обязательно», — заявил Путин.