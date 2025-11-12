Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова отреагировала на взрыв в подмосковном Красногорске, которым оторвало пальцы ребенку. Парламентарий призвала родителей к открытому диалогу с детьми об опасностях.

Парламентарий, сама будучи матерью, призналась, что, прочитав утром новости, сразу поговорила со своим сыном и обратилась к сестре, чтобы та также провела беседу с детьми.

«Хочу как мама обратиться к читателям, зрителям: говорите со своими детьми, просто объясняйте им, какие есть опасности, угрозы. Это не значит, что что-то случится, это значит просто предупрежден, значит, вооружен», — заявила Лантратова журналистам.

Она подчеркнула, что просвещение детей в вопросах безопасности крайне важно.

С профессиональной точки зрения депутат видит решение проблемы в создании просветительских материалов. Она рассказала, что на новых территориях некоммерческие организации успешно используют специальные комиксы, которые в доступной форме объясняют детям, как вести себя при обнаружении мин и других угроз.

Лантратова сообщила, что со своей стороны намерена подключить к этой работе гражданских активистов и попросить их участвовать в создании аналогичных пособий. Кроме того, она планирует предложить Министерству просвещения начать на федеральном уровне рассказывать об опасностях бесхозных предметов на улицах в рамках «Разговоров о важном».

Парламентарий заключила, что поддерживать такие организации необходимо, повторив ключевой принцип: «Самое главное, повторюсь, не запугивать, а просто предупрежден, значит, вооружен».