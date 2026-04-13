Гены могут объяснять примерно половину различий в том, насколько долго живут люди, выяснили ученые из Института Вейцмана. Их исследование, опубликованное в журнале Science, опровергает прежние представления о том, что наследственные факторы играют лишь второстепенную роль в продолжительности жизни.

Раньше считалось, что генетика объясняет не более 20—25% различий в долголетии. Некоторые крупные исследования называли цифру даже ниже 10%.

Авторы работы во главе с Беном Шенхаром из лаборатории профессора Ури Алона проанализировали три обширные базы данных близнецов из Швеции и Дании. Впервые в исследованиях такого рода они включили в анализ данные о близнецах, выросших раздельно. Это позволило отделить генетические факторы от средовых.

Оказалось, что прежние оценки были искажены так называемой экстринсической смертностью — гибелью от несчастных случаев, инфекций и внешних причин. Поскольку старые базы данных не содержали подробных причин смерти, отделить эти влияния от смертей, связанных с биологическим старением, было невозможно.

«Долгие годы продолжительность человеческой жизни считалась обусловленной почти исключительно негенетическими факторами, что порождало значительный скептицизм относительно роли генетики в старении и возможности выявления генетических детерминант долголетия», — говорит Шенхар.

Команда разработала новый аналитический подход, используя математические модели и симуляции виртуальных близнецов. Отфильтровав внешние воздействия, исследователи выявили гораздо более сильный генетический сигнал, чем признавалось ранее.

«Если наследуемость высока, как мы показали, это создает стимул для поиска вариантов генов, продлевающих жизнь, чтобы понять биологию старения и, потенциально, воздействовать на нее терапевтически», — добавил ученый.

Выяснилось, что до 80 лет риск умереть от деменции демонстрирует наследуемость около 70% — что намного выше, чем у рака или сердечных заболеваний.

Эти результаты могут изменить подход ученых к изучению старения и долголетия. Если генетика действительно играет такую большую роль, это усиливает аргументы в пользу поиска конкретных генов, влияющих на продолжительность жизни.

Ранее молекулярный генетик и доктор биологических наук Сергей Киселев заявлял RTVI, что отдельные люди могут прожить 120 лет, но чаще всего такой показатель — «генетическая случайность». По его словам, хотя некоторые исследователи заявляют о способности человека доживать до 120 и даже 130 лет, на самом деле «гарантированный возраст» для всех — это 40 лет.