Мировой суд №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений* против руководителей компаний «Кинопоиск», IVI и «Амедиатека». Это следует из материалов на сайте суда.

Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», протоколы в отношении директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту IVI Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева составил Роскомнадзор.

Помимо них, суд также зарегистрировал аналогичные протоколы в отношении менеджера онлайн-кинотеатра Wink Вячеслава Попова и директора департамента медийного контента «Билайна» Ирины Тереховой.

На сайте суда указано, что в настоящий момент все пять дел, которые были зарегистрированы 13 января, находятся в канцелярии, дата суда по ним не назначена. Что именно послужило причиной составления протоколов, в настоящий момент неизвестно.

Ранее Дунаевского штрафовали по аналогичным дела в связи с демонстрацией фильма «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ и сериала «Триггер».

Гринина в свое время обязывали выплатить штраф из-за фильмов «Это всего лишь конец света», «Случайность и догадка», «Идеальные незнакомцы», «Маленькая Италия», «Доктор Т и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», а также сериала «Единственный».

В качестве повода для административного штрафа в отношении Тереховой ранее становился фильм «Английский цирюльник», а Алексея Зиновьева штрафовали за первый сезон проекта «Джентльмен Джек».

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено