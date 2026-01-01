В ночь на 1 января на швейцарском курорте Кран-Монтана произошел крупный пожар в лаунж-баре Le Constellation. По предварительным данным, погибли несколько десятков человек. Еще около ста человек пострадали, большинство из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

По информации прокуратуры кантона Вале, возгорание сопровождалось взрывом, огонь быстро распространился на большой площади.

«На данном этапе речь об акте терроризма не идет. Мы рассматриваем версию случайного пожара», — заявила прокурор Беатрис Пиллуд.

Власти предполагают, что среди погибших и пострадавших есть и иностранные туристы. Об этом пишет швейцарское издание Blick. По данным Министерства иностранных дел Франции, среди пострадавших двое граждан Франции. Об отдыхающих из России данных пока нет.

На место ЧП прибыли 40 машин скорой помощи, 10 вертолетов и более 150 медиков. Больницы кантона Вале, особенно в Сьоне, работают в режиме повышенной нагрузки. Часть пострадавших переведена в клиники Лозанны, Женевы и Цюриха.

Полиция подтвердила гибель нескольких десятков человек, однако точно число жертв пока установить не удалось.

Район вокруг бара оцеплен для проведения следственных действий. Для связи со свидетелями и родственниками открыта горячая линия.