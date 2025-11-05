В ночь на 5 ноября астрономы зафиксировали вспышку высочайшего класса мощности на обратной стороне Солнца. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что вспышки на данном участке звезды не смогут повлиять на Землю.

Первый взрыв класса X (максимальный класс мощности — прим. RTVI) за последние сутки произошел в 20:34 4 ноября. Спустя несколько часов, в 1:01 по мск зарегистрировали вспышку класса X1.2 (S15E88), которая длилась 33 минуты. В 1:44 произошла вспышка класса М (средней мощности — прим. RTVI).

Классификация вспышек по шкале рентгеновского излучения насчитывает пять уровней — A, B, C, M и X (от самой слабой к наиболее мощной). Из них лишь две могут иметь влияние на физические процессы на Земле: M — средняя по мощности вспышка, однако она может вызывать недолгие перебои связи в полярных регионах, иногда формируют незначительные магнитные бури; X — самые крупные вспышки, провоцируют радиопомехи на всей планете и длительные магнитные бури.

Астрономы отмечают, что источник взрыва при этом не относится ни к одному из двух активных центров, которые вышли на обращенную к Земле сторону. Вспышки произошли в области, расположенной ниже, в южном полушарии, за краем солнечного диска — она пока неизвестна. В ИКИ РАН сообщили, что еще три недели назад подозрений подобной активности не было.

«В данном случае, событие на обратной стороне Солнца никак не может повлиять на Землю, и можно рассмотреть его более менее спокойно», — подчеркнули в сообщении.

Ученые уточнили, что на Солнце сформировался уже третий центр активности, который может производить X вспышки. Кроме того, его активность постепенно приобретает более системный характер.

«Можно заметить также, что сам факт формирования Солнцем двух X вспышек подряд, является довольно редким. За прошедшую первую четверть 21 века на Солнце было зарегистрировано чуть более 240 вспышек X класса, что означает, что в среднем они происходят с темпом менее, чем раз в месяц», — сообщают специалисты Лаборатории солнечно астрономии ИКИ РАН.

Последний раз такую активность на Солнце регистрировали в начале января 2025 года. 3 января ученые зафиксировали вспышку X1.2, а уже на следующий день произошел еще один взрыв Х1.1, который длился 24 минуты. Кроме того, 4 января ученые заметили пять мощных вспышек среднего класса M.

В августе этого года на Земле произошла масштабная магнитная буря, которая продолжалась около 30 часов. Ученые отметили, что она была спровоцирована мощными вспышками класса M от 5 августа.

Однако старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН Сергей Язев сообщил, что это не говорит о том, что уровень активности Солнца повышается. По его словам, этот показатель определяется параметрами солнечных пятен, а не вспышками на звезде. Вспышки же класса не идут «ни в какое сравнение» с взрывами класса M, дополнил Язев.

Как уточнили в ИСЗФ, с мая 2025 года данный индекс постепенно снижается. Ученые считают, что следующий пик солнечной активности стоит ожидать не ранее 2034 года.