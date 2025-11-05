Двухлетняя девочка скончалась от инсульта во время профилактического лечения в одном из санаториев Ставропольского края. В разговоре с «Инфо24» мать погибшего ребенка рассказала, что вместе с юристами обратилась в Следственный комитет по региону с просьбой проверить учреждение.

Как пишут местные телеграм-каналы, женщина находилась в туберкулезном диспансере вместе с сыном, лечившимся от туберкулеза. В это же время две дочери проходили профилактические процедуры в оздоровительном учреждении «Дружба». «Инфо24» уточняет, что с 14 октября сотрудники санатория замечали у младшей дочери сонливость и усталое состояние, ребенок помимо прочего отказывался от еды.

Медсестры объясняли такое состояние тем, что девочка принимала антигистаминные препараты. Спустя несколько дней главный врач санатория говорил, что с ребенком «все хорошо». В ночь на 18 октября сотрудники санатория несколько раз подходили к девочке, чтобы проверить ее состояние. Утром того же дня семье сообщили, что девочка умерла.

Сотрудники тогда снова рассказали, что накануне состояние ребенка было стабильным, но она просто «легла спать и не проснулась». Женщина сообщила, что направит жалобу в региональный СК на санаторий, чтобы проверить соответствие клиническим рекомендациям. Вскрытие позже показало, что причиной гибели стал инсульт.

«Инфо24» уточняет, что будет назначена судебно-медицинская экспертиза, а при выявлении нарушений семья погибшего ребенка потребует возместить моральный ущерб в суде.

«Почему проигнорировали ухудшение состояния? Почему ничего не сделали? Зачем столько раз будили ребенка? Чего ожидали и чего боялись? На эти и другие наши вопросы “Дружба” ответит в суде», — написал адвокат Николай Чернышук, защищающий интересы погибшей.

В июле 2025 года подросток скончался в санатории в Ленинградской области, куда поступил с хроническим бронхитом и астмой. Источники «Фонтанки» тогда предположили, что причиной смерти мог стать анафилактический шок. По факту смерти СК по региону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (смерть по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В конце августа в Дербенте скончался 15-летний подросток, которого местные врачи отказались госпитализировать. Мальчик пожаловался на укус, однако медики посчитали, что это укус и сказали, что это «не основание для госпитализации».

Через несколько дней, по словам родственников, рука подростка болела и отекала все больше, со временем перестали помогать и обезболивающие препараты. Отец мальчика тогда экстренно отвез его в село Летнике Ставки в Ставрополье, где его экстренно прооперировали. Однако, как рассказали врачи, спасти его не удалось.