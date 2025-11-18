В Киеве и Киевской области после падения ракеты на территорию посольства Азербайджана начали укреплять азербайджанские памятники с помощью барьеров и специальных ограждений. Об этом пишет агентство «Азертадж».
По словам корреспондента издания, работы начались вокруг памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву около дипмиссии республики, аналогичные меры планируется принять и в отношении других памятников.
Отмечается, что работами занимается представительство азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR. По словам представителя SOCAR Ukraine Андрея Помилуйко, помимо памятника Алиеву, в Киеве и области установлены памятники певцу Муслиму Магомаеву, академику Зарифе Алиевой, поэтам Насими и Самеду Вургуну.
«В настоящее время проводятся работы по укрытию всех этих памятников огнестойким брезентом, укреплению мешками с песком, установке деревянных каркасов. На фасадах памятников будут размещены баннеры, отражающие их контуры», — отметил Помилуйко.
Решение об открытии памятников власти Азербайджана будут принимать после окончания российско-украинского конфликта, пишет агентство.
После падения ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве в ночь на 14 ноября азербайджанский МИД вручил российскому послу в республике Михаилу Евдокимову ноту протеста.
Ранее Азербайджан сообщал о повреждении административного здания посольства, консульского отдела и резиденции посла в результате удара в августе 2025 года, а также об атаках беспилотников на нефтебазу SOCAR в Одесской области, которые вызвали в МИД страны «вопросы о преднамеренном характере» атаки.
Азербайджан сообщил российской стороне координаты своих дипломатических представительств на территории Украины в апреле 2022 года. Представители российского Министерства обороны неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины.