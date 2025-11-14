МИД Азербайджана вызвал российского посла в республике Михаила Евдокимова. Ему вручили ноту протеста из-за падения ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве в ночь на 14 ноября.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа „Искандер“ на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетно-беспилотного обстрела столицы Украины города Киева около 01:00 ночи 14 ноября, и ему была вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.

По утверждению Баку, в результате падения ракеты была разрушена часть ограждения на территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел, пострадавших нет.

Как указано в сообщении, в ходе встречи было подчеркнуто, что «подобные нападения» на азербайджанские дипломатические представительства «недопустимы». МИД Азербайджана предложил российской стороне провести расследование произошедшего и предоставить «подробные объяснения».

В апреле 2022 года Баку передал Москве координаты своих дипломатических представительств, расположенных на Украине. Министерство обороны России заявило, что примет их во внимание, указывают в азербайджанском МИДе.

Как утверждает азербайджанская сторона, это не первый подобный инцидент. В ведомстве в частности указали, что в августе 2025 года в результате удара, нанесенного примерно в 50 метрах от посольства Азербайджана на Украине, были повреждены административное здание, консульский отдел и резиденция посла. Сотрудники диппредставительства не пострадали, оно продолжило работу в штатном режиме. вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак.

Кроме того, в сообщении внешнеполитического ведомства приводятся данные об атаках беспилотников на нефтебазу азербайджанской компании SOCAR в Одесской области в августе, в результате которых был нанесен ущерб инфраструктуре предприятия. В азербайджанском МИДе указали, что подобные инциденты «вызывают вопросы о преднамеренном характере» ударов.

Российская сторона не комментировала обвинения Баку.

О том, что что посольство Азербайджана в Киеве пострадало в результате удара, 14 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора осудил произошедшее.

На кадрах, которые публикуют украинские телеканалы, видно разрушенное бетонное ограждение, а также выбитые стекла в окнах и дверях. Люди, устраняющие последствия попадания ракеты на территорию диппредставительства, рассказали ТСН, что им предстоит «очень много» работы. Издание «Страна» отмечает, что посольство Азербайджана в Киеве находится недалеко от ракетного завода «Артем».

В Минобороны России заявили, что в ночь на 14 ноября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. В сводке также упоминаются удары по предприятиям военной промышленности, транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, военным аэродромам, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военных. При нанесении удара использовались в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», отмечается в сообщении военного ведомства.

Министерство обороны России и Кремль неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины.

Ракета могла упасть на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), допустил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, «такие вещи, к огромному сожалению, бывают».

«Если такое действительно произошло, то, естественно, никто не собирался стрелять по территории посольства Азербайджана. Мы наносим удары только по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и по инфраструктуре, которая обеспечивает работу этих ВПК, по военным объектам», — сказал Чепа.

Он выразил мнение, что российскому Министерству иностранных дел следует «дать какое-то объяснение тому, что никто это не планировал».