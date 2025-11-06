Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим заявлением о том, что армия страны переводится под стандарты НАТО, запоздало признал, что республика ведет свою линию независимо от интересов России. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Он отметил, что Азербайджан взаимодействует с НАТО через Турцию, с которой состоит в военно-политическом союзе. У двух республик «практически общая армия и общее командование», поэтому ничего удивительного и нового в заявлении Алиева нет, считает депутат.

«Это просто какое-то запоздалое с точки зрения фактического состояния дел признание того, что Азербайджан свою оборонительную и политическую линию строит совершенно независимо от интересов России», — заключил Затулин.

6 ноября Ильхам Алиев принял делегацию НАТО и заявил, что армия Азербайджана приводится в соответствие со стандартами альянса. Глава государства подчеркнул, что в этом контексте республика тесно сотрудничает с турецкой армией. Алиев коснулся «роли расширения отношений» между Азербайджаном и НАТО, а также отметил, что модернизация азербайджанской армии продолжится, сообщила пресс-служба президента.

В октябре Алиев предложил странам, входящим в Организацию тюркских государств (ОТГ), провести совместные военные учения в 2026 году. В ОТГ, помимо Азербайджана, входят Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Последняя является членом НАТО.

В августе, на фоне ухудшения отношений с Россией, Алиев заявил, что Азербайджан должен быть в любое время готов к войне. Он пригрозил, что «если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то <…> они вновь об этом пожалеют». Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал слова Алиева «подыгрыванием Западу».