В Николаевской области Украины 4 ноября сотрудники ТЦК (аналог военкомата) задержали водителя кортежа, на котором передвигалась голливудская актриса Анджелина Джоли. Об этом сообщает УНИАН.

Источники в Сухопутных войсках сообщили агентству, что инцидент произошел на блокпосту при въезде в Южноукраинск. Сотрудники областного ТЦК не нашли у водителя одного из автомобилей кортежа Джоли военно-учетные документы и попросили пройти в военкомат.

УНИАН отмечает, что речь идет о гражданине Украины 1992 года рождения. Как позже стало известно, мужчина является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки от мобилизации. До выяснения всех обстоятельств актриса и ее представители находились рядом с военкоматом. После — они продолжили свой путь.

В украинских телеграм-каналах публикуют кадры с камер видеонаблюдения, на которых заметно, как Джоли посещает ТЦК. По данным ТСН, актриса зашла туда, чтобы «сходить в туалет». Телеканал подчеркнул, что после проверки задержанного водителя отпустили.

Ранее «Страна» и «МикВисти» писали, что сотрудники ТЦК мобилизовали одного из охранников актрисы. Об этом также сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Зеленский построил страну, в которую приезжает всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, но ее телохранителя хотят мобилизовать и она лично едет в ТЦК его забирать!», — написал Гончаренко.

По информации украинских СМИ, Джоли приехала с целью посетить Херсон в рамках благотворительной помощи. Она побывала в нескольких медучреждениях. Фото с актрисой также опубликовал экс-депутат горсовета Виталий Богданов.

На некоторых кадрах, которые распространились в сети, Джоли, одетая в бронежилет с украинским флагом и надписью с названием фонда Legacy of War, играет с детьми.

Анджелина Джоли — голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). В 2022 году она покинула пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), который она занимала более 20 лет.

Свой уход она аргументировала желанием расширить гуманитарную деятельность. В конце апреля 2022 года американская актриса посетила Львов. Там она общалась с волонтерами и встречала пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.