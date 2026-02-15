В селе Сылва (Свердловская область) два школьника восьми и девяти лет отправились кататься на ватрушке и погибли при сходе снежной лавины. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

15 февраля около 11:00 по местному времени (09:00 мск) девятилетний Кирилл и восьмилетний Савелий катались на тюбинге с горы Сокольная. Во время одного из спусков со склона неожиданно сошел снег, которым накрыло мальчиков.

Поиски детей начала бабушка одного из них. Она привлекла на помощь соседа, который вскоре нашел брошенную у горки ватрушки, а потом откопал и школьников.

«Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало», — рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что отец одного из погибших — машинист РЖД. По сведениям региональной прокуратуры, дети приехали погостить к своим бабушкам, которые живут по соседству.

Один из погибших — первоклассник из екатеринбургской школы, другой — ученик третьего класса одного из учебных учреждений в поселке Шаля.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В его рамках следователи установят должностных лиц, ответственных за безопасность на участке, где произошел сход лавины.

«Выясняется, велся ли мониторинг опасной зоны, и почему дети оказались на этом участке одни, без присмотра взрослых. Устанавливается, принимались ли меры для предотвращения трагедии местными властями», — рассказали в Следкоме.

20 января в Брянске на реке Десна два школьника провалились под лед, катаясь на ватрушках — они слетели с крутого берега на лед и попали в полынью. Найти тело одного из них добровольцам удалось только 8 февраля.