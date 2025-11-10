Кировградский суд Свердловской области приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего 38-летнюю местную жительницу, признанную виновной в издевательствах над детьми и неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает «Инфо24» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета(СК).

Суд также взыскал с женщины 150 тыс. рублей моральной компенсации в пользу 11-летней дочери и 50 тыс. рублей в пользу восьмилетнего сына. В качестве меры обеспечения суд арестовал все имущество осужденной. Ее дети находятся под опекой родственников.

По данным прокуратуры региона, женщина неоднократно истязала дочь, хватала ее за волосы и ругалась матом. В сообщении ведомства отмечается, что на протяжении двух лет мать проявляла к детям жестокость, угрожала им насилием, пила при них алкоголь и курила, а также часто надолго уходила из дома, «фактически самоустранившись от воспитания детей».

Женщина ранее была судима, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В 2015 году ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно за «преступление против личности» с испытательным сроком в четыре года.

Однако, по словам Горелова, женщина нарушила условия отбывания условного наказания, после чего ее перевели в колонию в Нижнем Тагиле. В 2020 году она вышла на свободу по УДО.

«Впрочем, и после этого гражданка за ум не взялась, продолжая вести разгульный образ жизни. Все бы ничего, если бы она жила одна, но поскольку на воспитании у нее находились дети, которые явно недополучали материнской любви от родительницы, ситуацией в этой семье заинтересовались компетентные органы», — рассказал Горелых.

В июле 2025 года жительница Урала получила условный срок за издевательства над несовершеннолетними приемными детьми. Как рассказали RTVI в СКР по региону, женщина 1982 года рождения регулярно избивала детей, а однажды заставила выгнала их на улицу в легкой одежде и заставила убирать снег.

Белоярский районный суд Свердловской области приговорил опекуншу к четырем годам условно с испытательным сроком в три года. Помимо прочего, суд взыскал в пользу пострадавших детей 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.