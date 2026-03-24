Начальник котельной жилищно-коммунальной службы Минобороны Антон Панов стал фигурантом уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов Следственного комитета России.

Панов является сотрудником филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ»), которое обслуживает казарменно-жилищный фонд Минобороны. По указанной статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2025—2026 годах Панов совершил «многомиллионное хищение» твердого котельного топлива, которое должно было поставляться по госконтракту для обогрева жилых домов в Свердловской области.

Являясь ответственным за приемку топлива, он предоставлял заведомо ложные сведения об объемах поставки, говорится в релизе.

В результате этих действий условия контрактов не были выполнены, из-за чего Минобороны понесло ущерб в особо крупном размере. Его сумма не названа, однако, согласно УК, «особо крупным» размером признается стоимость имущества выше 1 млн рублей.

«В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном», — сообщает военное следствие.

СК продолжает собирать доказательства и устанавливать лиц, причастных к этому преступлению. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении ведомства.

В феврале по делу о хищениях в системе ЖКХ Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК) суд отправил под стражу трех предпринимателей из Красногорска — Инну Миль, Илью Волка и Ниджада Гусейнова. Последний на момент решения являлся помощником военкома Красногорска по мобилизационным ресурсам

Как считает следствие, они организовали заключение договоров на жилищно-коммунальные услуги для военного ведомства по завышенным ценам, чем нанесли ущерб более чем на 1 млрд рублей.

Поводом для возбуждения дела о хищениях послужили проверки Счетной палаты и Казначейства.