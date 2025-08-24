Вице-президент США Джей Ди Вэнс по-прежнему уверен, что Вашингтон сможет выступить посредником в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, несмотря на «потенциальные проблемы», возникшие после встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил в эфире программы «Meet the Press» на канале NBC News.

«Мы считаем, что уже увидели существенные уступки с обеих сторон только за последние несколько недель», — сказал Вэнс, отметив, что Трампу после прихода к власти в начале 2025 года удалось достичь в сфере урегулирования украинского конфликта гораздо большего, чем сумел его предшественник Джо Байден за весь свой президентский срок.

«Какой бы ни был исход — закончится ли ***** [конфликт] за три или шесть месяцев (надеюсь, что не дольше), мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить кровопролитие», — подчеркнул вице-президент США.

Ведущая программы Кристен Уэлкер попросила Вэнса прокомментировать удар, нанесенный в ночь на четверг по принадлежащему американской компании заводу электроники на западе Украины, уточнив, «разгневан» ли вице-президент США этим событием. Отвечая, тот вновь перешел на критику в адрес Байдена:

«Русские совершили много того, что нам не нравится. Мы с самого начала осуждали это, и, честно говоря, президент Трамп сделал больше для давления и экономического давления на русских, чем Джо Байден на протяжении трёх с половиной лет, когда он только и делал, что говорил, и ничего не делал, чтобы остановить убийства. Итак, вы спросили меня, что меня бесит? Меня бесит продолжение ***** [боевых действий]».

22 августа Трамп заявил журналистам о своем недовольстве ударами по Западной Украине и при этом дал понять, что считает возможным достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшее время. «Я думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все обернется», — сказал президент США.

О прогрессе в мирном урегулировании телеведущая NBC News спросила и Вэнса. Он не стал комментировать предположения о том, что Путин якобы на самом деле не заинтересован во встрече с Зеленским, и сосредоточился на ключевой роли США в миротворческом процессе. По его словам, между сторонами остается еще много возможностей для переговоров.

«В конце концов, мы либо добьёмся успеха, либо упрёмся в стену. А если упрёмся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления. Именно эта энергичная дипломатия положит конец этой ***** [военной операции]», — заявил вице-президент США.

Уэлкер уточнила у него, какое давление Вашингтон может оказать на Москву, если не станет вводить новые санкции. «Как сделать так, чтобы они сели за стол переговоров с Зеленским и перестали сбрасывать бомбы?» — спросила она.

Вэнс напомнил, что Трамп уже применил «агрессивные экономические рычаги» — например, наложил «вторичные пошлины на Индию, чтобы попытаться затруднить русским обогащение за счет нефтяной экономики».

Уэлкер спросила, может ли вице-президент США гарантировать, что американские войска не будут отправлены на Украину для содействия обеспечению какого-либо мирного соглашения. Вэнс в ответ подтвердил, что Трамп не согласен на такое развертывание.

«Президент выразился предельно ясно, — напомнил он. — Наземных войск на Украине не будет. Но мы продолжим играть активную роль, стремясь обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимые им для прекращения ***** [боевых действий], а россиянам — для того, чтобы они чувствовали, что могут довести ***** [военную операцию] до конца».

До Вэнса интервью той же программе NBC News дал глава МИД России Сергей Лавров. Ведущая спрашивала у него о планах встречи Путина и Зеленского. Министр в ответ пояснил, что эта встреча станет возможной только после того, как будет полностью согласована ее повестка. Пока же, по его словам, этого согласования «вообще нет».

Также Лавров напомнил, что Россия считает Зеленского «де-факто главой режима», но в соответствии с украинской конституции он не является легитимным президентом страны, поскольку срок его полномочий истек, а новые выборы не проводились. Поэтому, пояснил глава МИД РФ, нынешний украинский лидер не сможет подписывать какие-либо документы в рамках урегулирования конфликта.

Лавров рассказал, что вопрос о встрече Путина с Зеленским не обсуждался на переговорах президентов России и США на Аляске, а возник потом — «можно сказать, экспромтом». При этом глава российской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от встречи с украинским лидером, но только для обсуждения вопросов высшего уровня. Для начала, сообщил министр, Москва предложила Киеву повысить статус делегаций на стамбульских переговорах, чтобы они могли обсуждать политические аспекты наряду с военными и гуманитарными.