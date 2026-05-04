Власти проводят расправу над партией «Яблоко», это связано с предстоящими выборами в Государственную Думу в сентябре 2026 года. Такое мнение политик Борис Надеждин высказал в интервью программе «Что это было» на RTVI.

«Просто идет расправа жесточайшая», — заявил Надеждин.

По его словам, «Яблоко» готово участвовать в выборах «с повесткой за мир и свободу», и это является проблемой для власти.

««Яблоку» я желаю стойкости. Я нахожусь в контакте с большим количеством «яблочников», я постоянно поддерживаю их в судах», — сказал Надеждин.

Зампред «Яблока» Максим Круглов и бывший глава псковского отделения партии Лев Шлосберг* находятся под арестом. Их обвиняют в распространении фейков об армии. Против Шлосберга* также возбуждено уголовное дело о дискредитации использования Вооруженных сил. Кроме того, в ноябре 2025 года суд признал политика виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и приговорил его к 420 часам обязательных работ. В декабре Росфинмониторинг внес Шлосберга* в реестр террористов и экстремистов.

В конце апреля 2026 года лидер иркутского отделения «Яблока» Григорий Грибенко был арестован на 12 суток по статье об употреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача (ч.1 ст.6.9 КоАП).

У председателя свердловского отделения «Яблока» Максима Петлина и двух активистов партии прошли обыски. Их отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Кроме того, за последние месяцы семь членов партии, в том числе председатель «Яблока» Николай Рыбаков, были оштрафованы по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Это значит, что они не смогут участвовать в выборах в Госдуму.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов