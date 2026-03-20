Решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% — ожидаемое, на жизни россиян этот шаг практически никак не отразится. Об этом RTVI сообщил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

О своем решении ЦБ сообщил 20 марта. Это уже седьмое подряд снижение ключевой ставки, начиная с июня 2025 года, когда ставка составляла 21%. Регулятор отметил, что в феврале рост цен «ожидаемо замедлился» после временного ускорения в январе, а устойчивые показатели роста цен в пересчете на год остаются в диапазоне 4—5%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% в 2026 году.

«Консенсусный прогноз подтвердился. По большому счету, [на жизни россиян] это никак не скажется, потому что это ожидаемый шаг снижения. Это все уже было практически заложено в тех трендах, которые идут с понижением ставок по депозитам у банков, по рынку ценных бумаг. Практически по всем параметрам все ожидали такого шага, поэтому никаких сюрпризов здесь не будет. И, к сожалению, к повышению инвестиционной активности в России это тоже не приведет», — заявил Косой.

Осторожность регулятора экономист объяснил ослаблением рубля.

«Последние несколько дней активно падал рубль по отношению к юаню, к другим валютам. Соответственно, довольно активная девальвация рубля беспокоит Центральный банк по поводу того, что это может сказаться на цене импортных товаров и конвертироваться в некоторое ускорение инфляции», — добавил он.

Сам эксперт считает позицию Банка России излишне консервативной: «С моей точки зрения, при том охлаждении экономики, которое мы видим, надо было бы несколько агрессивнее снижать ставку».

В сообщении ЦБ говорится о неопределенности «со стороны внешних условий». По мнению регулятора, степень перегрева российской экономики снижается, напряженность на рынке труда спадает, охлаждается потребительский спрос. Кредитная активность остается сдержанной — население по-прежнему предпочитает сберегать.

Тем не менее проинфляционные риски преобладают — они связаны с ухудшением перспектив мировой экономики, ростом ценового давления из-за геополитической напряженности, а также с высокими инфляционными ожиданиями. На ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от динамики инфляции, а также внутренних и внешних рисков.