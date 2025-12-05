Курс доллара к рублю, вероятно, перестанет снижаться уже к концу текущего года. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой национальной экономики экономического факультета российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) Юрий Мосейкин.

«Дело в том, что бюджет страны нужно верстать. Поскольку нужно чем-то заполнять бюджет, надо, конечно же, чтобы доллар был подороже», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

По словам эксперта, есть два основных фактора, которые будут влиять на рост американской валюты — это необходимость пополнять бюджет РФ и ожидание увеличения объемов импорта на фоне потенциальных изменений в геополитике. Мосейкин считает, что уже к концу 2025 года доллар будет торговаться по цене 80-82 рублей.

Накануне Центральный банк России установил официальные курсы валют на 5 декабря. Согласно данным регулятора, в этот день доллар будет стоить 76,9708 рубля, евро — 89,9011 рубля, китайский юань — 10,8487 рубля. Текущий курс американской валюты впервые опустился ниже 77 рублей с 12 мая 2023 года.

Зафиксировано и ослабление основных зарубежных валют по сравнению с 4 декабря. Доллар опустился на 98,48 копейки (с 77,9556 до 76,9708 рубля), евро — на 68,92 копейки (с 90,5903 до 89,9011 рубля), юань — на 12,75 копейки (с 10,9762 до 10,8487 рубля).

Вместе с этим доллар упал и на внебиржевом рынке — также впервые с 12 мая 2023 года. По данным площадки Investing на 17:20 мск 4 декабря, курс валюты опустился на 2,8% до 75,775 рубля.

По словам эксперта платформы «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, укрепление рубля могло произойти на фоне того, что участники валютного рынка, прежде всего экспортеры, стремятся как можно быстрее продать иностранную валюту. Он отмечает, что у них возникают опасения по поводу того, что рубль продолжит расти из-за увеличения с 5 декабря более чем в 1,5 раза объема ежедневных продаж валюты Банком России для Минфина в рамках бюджетного правила.

В декабре 2024 года Центробанк России перешел на новую методику определения курсов иностранных валют к рублю — котировки теперь формируются на основе объединенных данных, которые учитывают торговые операции на биржевом и внебиржевом сегментах валютного рынка. В регуляторе отметили, что обновленный подход позволит более корректно отражать ситуацию на рынке.