Спасатели обнаружили тело одного из трех пропавших 7 марта в Звенигороде детей — 12-летнего Ивана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

Как рассказал источник РЕН ТВ в оперативных службах, труп подростка обнаружили примерно в 2 километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Источник ТАСС в Следственном комитете (СК) утверждает, что расстояние составляет 800 метров.

В МЧС отметили, что оперативный штаб расширил зону поисков, а основное внимание уделяют обследованию акватории Москвы-реки и прилегающих участков. В поисках задействовано около 130 человек и 46 единиц техники, включая плавательные средства с эхолотами и авиацию.

В ведомстве уточнили, что 11 марта спасатели обследовали 17 километров от штаба вниз по течению. Кроме того, водолазы отрабатывают противоположный берег вниз по течению.

«С помощью 6 лодок с камерами бокового обзора обследовано 14 километров от штаба вниз по течению. Кроме того, с воздуха поиск ведется с вертолета, задействованы 4 беспилотника», — говорится в сообщении МЧС.

Вечером 10 марта пресс-служба МЧС сообщила, что за день спасатели обследовали свыше 19,4 километров акватории, пробурили свыше 200 технических отверстий для работы водолазов, оборудовали 4 майны для спуска водолазных групп, провели гидроакустику рельефа дна, а также расширили зону поисков.

Об исчезновении детей стало известно 8 марта. СК тогда возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), чтобы получить возможность провести масштабную поисковую операцию.

По предварительной информации, 7 марта двое мальчиков в возрасте 12 лет и 13-летняя девочка пошли гулять по микрорайону Восточный. Спустя какое-то время они дети перестали выходить на связь, а их телефоны стали недоступны для входящих звонков.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» отмечали, что подростки часто гуляли в районе акватории Москвы-реки. Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Звенигород», последний раз их видели около 15:00 в Игнатьево.

Как пишет ТАСС, правоохранительные органы предполагают, что дети уточнили в реке. По данным телеграм-канала Baza, находившийся рядом рыбак якобы видел, как тонет один из мальчиков, однако не стал сообщать в экстренные службы, так как увидел другого очевидца и подумал, что тот уже вызвал спасателей. РЕН ТВ сообщал, что мужчину допросили следователи.