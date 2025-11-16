Со 2 декабря 2025 года российских налогоплательщиков, не успевших оплатить налоги на имущество, начнут начислять пени. За каждый день просрочки Федеральная налоговая служба (ФНС) будет начислять 5,5 копейки за каждые 100 рублей долга, выяснило РИА Новости.

Размер пеней составляет одну трехсотую от ключевой ставки Центробанка (что по текущим значениям как раз составляет 5,5 копейки за 100 рублей). В качестве крайнего срока для оплаты налогов на недвижимость, транспорт и землю установлено 1 декабря включительно.

Налоговая служба обращает особое внимание, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает от обязанности оплатить налог. Проверить задолженность и внести деньги можно через «Личный кабинет» на сайте ФНС, мобильное приложение «Налоги фл» или портал Госуслуг.

В случае неуплаты в течение трех месяцев ФНС направит официальное требование, а затем начнет процедуру взыскания. С 1 ноября 2025 года налоговая имеет право списывать долги непосредственно с банковских счетов должников без решения суда. Для злостных неплательщиков предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.