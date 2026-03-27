В Новосибирской области, где фермеры пытались отстоять свой домашний скот во время массовых изъятий и уничтожения под предлогом «опасной болезни», не менее 12 человек получили административные наказания в виде штрафов и ареста. Об этом сообщает «Сибирский экспресс».

На людей составили протоколы об организации массового пребывания граждан с нарушением общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП) и неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В деревне Козиха шесть человек оштрафовали на 12 тыс. рублей, в том числе целую семью, по обвинению в перекрытии дороги для техники для рытья скотомогильников. Деньги помогла выплатить блогер Дарья Мироненко из средств, которые жители страны перевели в поддержку новосибирских фермеров.

«Народ получает за то, что не сидел дома, а хотел разобраться в ситуации», — возмущается блогер.

В селе Новопичугово, где жители также пытались помешать проезду техники для утилизации животных, трое задержанных, в том числе женщина, отбыли по двое суток ареста.

Одним из 12 осужденных по протоколу оказался общественник Иван Отраковский, приехавший поддержать жителей Козихи. Силовики обвинили его в нарушении карантинных мер. По словам мужчины, полицейские вывезли его на окраину села и забрали телефон, затем до вечера держали в отделении. В итоге он получил штраф.

Тем временем протесты против истребления скота продолжились онлайн. Фермеры и их сторонники запустили «народный челлендж» — они постят в соцсетях свои фото с плакатами, на которых пишут свое отношение к происходящему, призывы к властям и хештеги #спасемкоров и #губернаторакответу.

Эти фото собирает канал группы «Аграрный совет», в которую объединились пострадавшие. Люди, в частности, пишут:

«Где поддержка села? Видим только уничтожение!», «Диагностировали болезнь без экспертиз», «Где доказательства болезни? Кто заказчик?».

В Новосибирской области массовое изъятие и уничтожение скота началось с марта. Фермеры жаловались, что власти забирали скот со ссылкой на некое «опасное заболевание» без конкретики и подтверждающих документов. Некоторые стали подозревать, что происходящее вызвала неэффективная вакцинация от ящура, проведенная в ноябре 2025 года, писал «Сибирский экспресс».

Затем власти стали говорить про вспышку пастереллеза — тяжелой инфекции, которую вызывают бактерии пастереллы, но не такой опасной как ящур. В Минсельхозе региона только 16 марта сообщили о действующем там режиме ЧС из-за распространения у животных пастереллеза и бешенства. При этом само ведомство говорило, что режим ввели в начале марта, а его глава Андрей Шинделов — что это было еще в середине февраля.