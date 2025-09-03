Народный артист России Евгений Герчаков заявил в программе RTVI «Легенда», что хотел бы сыграть лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Я с ним был знаком, мы частенько виделись с ним на ток-шоу. Он всегда говорил: «Ты мне нравишься! Ты меня никогда не перебиваешь!»», — вспомнил Герчаков.

По его мнению, Жириновский «прожил великую жизнь».

«Есть у Бертольта Брехта, великого немецкого драматурга, пьеса, которая напоминает жизнь Жириновского как бы по характеру. Эта пьеса называется «Карьера Артуро Уи». Может быть, мне предстоит когда-нибудь сыграть, и там будет что-то подобное. Я буду играть конкретно Жириновского, я вас уверяю», — сказал Герчаков.

Артист считает, что все предсказания лидера ЛДПР «сбылись и сбываются».

«А все его за дурачка принимали, за человека, который скандалист, хам и так далее. Да, в нем было всё, всё, как в каждом незаурядном, великом человеке. И драться он мог, и водой плескаться», — добавил Герчаков.

