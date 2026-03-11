Вечером 10 марта ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Брянску. В результате удара по промышленному предприятию «Кремний» и жилому сектору погибли шесть человек, еще 37 ранены. Что об атаке на приграничный город пишут российские военкоры и блогеры — в материале RTVI.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Британские ракеты убили шесть жителей Брянска. Удар демонстративный. Средь бела дня. Оживленный центр мирного города. Подлетающие одна за другой ракеты Storm Shadow. Почему не атаковать предприятие ночью? Потому что противнику нужна была картинка.

Разведывательный дрон фиксирует попадания с воздуха. В соцсетях — кадры со всех ракурсов. Взрывы, горящие машины, лежащие на асфальте люди…

Отличительная черта пораженного ментальной хворью украинского общества — кадрам с перепуганными гражданскими они радуются даже больше, чем картинке прилетов по заводу. Какое-то инфернальное злорадство, которое не свойственно нашему социуму. Кому в голову придет зубоскалить по поводу бегущих в панике людей? А у них — это в порядке вещей даже у журналистов, задающих информационные тренды.

Понятно, что это не просто удар по заводу. Надеюсь, что на пятый год войны критически важное производство либо вывезено, либо ушло в подземные бункеры. Я видел последствия прилетов по бетонному укрытию в Курской области 12-ти «Штормов». Минус второй этаж они не пробили. Но сам выбор оружия как бы намекает на то, что главных кураторов Киева из Лондона не устраивает «дух Анкориджа». Пока американцы отвлечены на свою ближневосточную авантюру, британцы решили подлить масла в российско-украинский конфликт.

В сухом остатке — крылатые ракеты НАТО в очередной раз бьют по международно признанной территории России. Убивают шестерых ее граждан. Чем ответим, если даже второе применение «Орешника» не произвело того эффекта, что во время премьеры? Мы, к слову, в 2024 году внесли изменения в ядерную доктрину, по которой имеем право применить ядерное оружие против неядерной страны, если та нападет на Россию при содействии какой-либо ядерной державы.

Военкор Юрий Котенок

Кратко после вражеского ракетного налета на Брянск средь бела дня. Без соплей и истерик. Сдержанно.

Противник уже имеет возможности вывешивать разведдроны над столицами субъектов «материковой» России (а не только возвращенными из укронацистской оккупации регионами), фиксируя прилеты и корректируя огонь в реальном времени. Противник, вопреки нашим усилиям по демилитаризации Украины, наоборот, имеет возможности бить ракетами вглубь российской территории всё дальше, поражая объекты на выбор, меняя направления. При этом используются западные ракеты и технологии как раз из тех стран, с которыми нам предлагают (не скажу — приказывают) вести переговоры.

А теперь главный вывод с учетом того, что надеюсь на разбор полетов в области разведки и эффективности ПВО… Россия может выстоять только при условии тотальной аннигиляции украинской государственности в нынешнем ублюдочном варианте. Тотальной. Так думает 99,9 % из тех, кто сейчас бьется с коллективным западом на украинском ТВД, если их мнение еще кого-то интересует.

Если задача сноса киевского режима с учетом всех сопутствующих процессов «наверху» не планируется, то нужно готовиться к еще бОльшим скорбям, утратам и потерям в добавок к нынешним.

Телеграм-канал «Старше Эдды»

Вообще то, что хохлы не только поразили несколькими ракетами Брянск, но и сняли все это на видео с БЛА, должно как минимум вызвать вопросы. Брянск от границы гораздо дальше Белгорода и увидеть разведывательный БЛА противника конечно же возможно.

Интересен наш ответ на массированный и точный удар противника, надеюсь про дух Анкориджа вспомнят уже после того, как дымящиеся руины объектов противника продемонстрируют по официальным каналам. Еще одно подтверждение того, что любая передышка даст врагу пополнение запасов ракет и дронов, которые полетят в нас.

Сергей Колясников, телеграм-канал Zergulio

В российских, украинских и зарубежных пабликах (я мониторю арабские по ситуации с Ираном, там тоже везде) появилось видео объективного контроля удара по заводу «Кремний Эл» в Брянске. То есть еще и дроном снимали. Всего насчитал пять попаданий крылатых ракет по основному зданию, у каждой ракеты б/ч, напомню, полтонны.

Завод на минус. А вот к работе ПВО вопросов очень много.

P.S. В комментариях спрашивают, что производил завод. Ну по открытой информации в сети: интегральные схемы, микропроцессоры и радиоэлектронные компоненты.

P.S.S. Удар британскими ракетами Storm Shadow по факту означает, что била по нам Великобритания. Пуски осуществляются строго с разрешения британцев, под их контролем, силами их специалистов.

Телеграм-канал «Два майора»

Трагедия с убийством мирных граждан ракетами противника вызвала закономерные вопросы про ПВО.

А какие могут быть вопросы к ПВО, если за этой самой ПВО противник системно охотится уже пятый год войны. И в отличие от ВСУ, в Армию России никакие Германия/США новые средства не передают. Новые производятся, но для сравнения, те же США при всей своей промышленности не в состоянии покрыть расход ЗУРов.

Противник не просто так выбивает ПВО и работает британскими/американскими ракетами по нашему приграничью. Киев лишь является первым тараном против нашего военного потенциала, который ВСУ стараются сточить перед чем-то большим.

При этом в России все еще есть структуры, которые вполне могут отреагировать в единственно правильном ключе и по тем кто запускал ракеты, так и по тем, кто их программировал на полёт или даже производил.

Отсутствие реакции или традиционные «вответна» не раз показали, что Киеву и его хозяевам наплевать на удары, которые мы называем ответными.

Телеграм-канал «Военный осведомитель»

К слову, завод «Кремний» («Кремний-Эл») в Брянске является одним из крупнейших и ведущих предприятий на территории России по производству микроэлектроники для Минобороны.

Его значимость в цепочках поставок микросхем для систем ПВО и прочей ракетной техники сложно переоценить.

И при этом, такое предприятие, расположенное всего в 100 км от границы с противником, оказалось фактически полностью беззащитно перед ракетной атакой <…>

Сам удар наносился в 18:00 под конец рабочего дня, когда сотрудники все еще находились на своих местах, что привело к дополнительным жертвам среди персонала.

Телеграм-канал «Военная хроника»

В разрезе инцидента в Брянске важно и кое-что еще. Один из наиболее важных вопросом в этом случае: нужно ли снова давать «адекватный ответ» и грозить поражениями «центров принятия решений» или нужно молча действовать как Израиль и США, сосредотачиваясь на непосредственном руководстве страны или на каких-то объектах вроде ГЭС или других более значимых точках. Где проходит порог адекватности реакции и нужен ли его соблюдать? Или пришло время отказаться от гуманистических соображений и «начать стеклить»?

В ответ на использование западного высокоточного оружия Россия может, конечно, снова применить системы средней дальности в безъядерном снаряжении (типа «Орешника»), но будет ли считаться при этом, что за Брянск отомстили и противник расплатился за содеянное — непонятно.

Поскольку Storm Shadow — это британско-французские ракеты, было бы логично начать/усилить удары по узловым железнодорожным станциям и перегонам на западе Украины, через которые идет подвоз боеприпасов, но в данный момент нет точных оценок какой эффект это даст.

Если смотреть на происходящее со стороны мирных жителей Брянска, адекватным ответом часто видится создание так называемой «санитарной зоны» в приграничных областях Украины (Черниговской и Сумской), чтобы отодвинуть носители на расстояние, недоступное для эффективных запусков ракет. Однако для Storm Shadow с их дальностью в несколько сотен километров этого может оказаться недостаточно, так что здесь требуется комплексная работа, в том числе и по носителям. Их немного, но они есть. Подловить и их, и найти склады с ракетами — трудно. Но практика показывает, что нерешаемых задач в современных войнах всё меньше.

О соблюдении какого-то баланса в реагировании рассуждать бессмысленно, но и «немедленное возмездие», о котором вчера написано очень много, в случае с Брянском, на наш взгляд, неразумно и даже скорее навредит, чем поможет. В текущем конфликте МО РФ часто выбирало тактику «отложенного, но сокрушительного удара». И это работало. Однако ясно одно: уже давно пора повысить цену за удары аналогичные Брянску для противника настолько, чтобы сама мысль о таких действиях у него не возникала. Весь вопрос — как этого добиться.

Военный журналист Александр Харченко для телеграм-канала «Свидетели Байрактара»

Удар по Брянску западными ракетами — это попытка перевернуть шахматную доску. Текущий уровень эскалации не устраивает часть западных элит.

Я уже говорил, что нас ведут по пути контролируемой эскалации. Это еще один аргумент в пользу того, что для запада не существует красных линий. Нас будут добивать без оглядки на международное право.

Единственный выход — это самим поднять ставки. Неконтролируемая эскалация это то, чего боится запад. Так может и нам стоит сделать то, что от нас не ждут? У Ирана же получилось удивить агрессоров. Чем мы хуже?