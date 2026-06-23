Премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила об отставке своего правительства, которое успело проработать всего девять месяцев. Как ожидается, она вернется в Министерство соцзащиты и труда, а новый кабинет возглавит лидер Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс.

Ругинене не назвала причин решения об отставке. По ее словам, Синкявичюс должен был стать премьером еще в 2025 году, когда эту должность покинул Гинтаутас Палуцкас.

«То, что происходит сейчас, должно было произойти в прошлом году. Этот шаг был отложен», — сказала Ругинене.

Она отметила, что чувствует себя «спокойно» и рассматривает свою замену как «нормальный политический процесс» и «передачу полномочий другому руководителю».

«В политике нет ничего постоянного. Мы, политики, должны понимать, что наши должности и кресла не вечны», — подчеркнула ушедшая в отставку литовский премьер.

В своей речи, опубликованной на сайте правительства, Ругинене заявила, что ее правительство столкнулось с «совершенно новой реальностью — беспилотной угрозой».

«После первого предупреждения о потенциальной угрозе было выявлено множество пробелов — от информирования жителей до закрытых убежищ. Мы немедленно приступили к их устранению», — заявила Ругинене.

Также она упомянула утечку данных 600 тыс. литовцев в результате взлома Центрального реестра в мае нынешнего года.

«Оглядываясь назад, кажется, что для премьер-министра было бы безопаснее всего проинформировать общественность об инциденте, как только он стал известен. <…> Однако приоритетом была выбрана общественная безопасность», — объяснила Ругинене тот факт, что о последствиях кибератаки сообщили не сразу.

Заявление об отставке будет подано президенту Гитанасу Науседе. После его указа правительство уйдет в отставку. Глава государства затем сможет назначить одного из министров главой временного кабинета до того, как будет сформирован новый.

Как ожидается, Науседа в четверг, 25 июня, представит Сейму кандидатуру Синкявичюса на должность премьера. Согласно процедуре, депутаты в течение недели должны принять решение путем открытого голосования. Для одобрения достаточно большинства голосов. Сам Синкявичюс уже заявил, что готов возглавить кабмин.

Утвержденный премьер в течение 15 дней после назначения обязан представить Сейму сформированный и утвержденный президентом кабинет министров, а также его программу. Новое правительство получит полномочия, когда депутаты одобрят программу большинством голосов.