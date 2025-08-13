Российские войска заняли села Суворово и Никаноровка в ДНР, отчиталось в среду Минобороны. Оба населенных пункта расположены к северу от Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова), которые остаются под контролем ВСУ. Ранее на неделе российские силы прорвали фронт на Покровском направлении и в обход этих городов продвинулись на 10-11 км вглубь в сторону Доброполья (35 км к северу от Покровска). Как оценивают прорыв военкоры и военные каналы — в материале RTVI.

ВСУ в «огневом мешке», перерезана линия снабжения

В понедельник, 11 августа, российские войска прорвали линию фронта на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР и продвинулись на 10-11 км в глубину. Одним из первых об «активном продвижении» сообщил украиноязычный телеграм-канал Deep State.

Канал охарактеризовал обстановку как «достаточно хаотичную». В публикации говорилось, что российские военные «нашли пробелы в обороне» и «просачиваются в глубину», пробуя быстро закрепляться и накапливать силы для дальнейшего броска.

В украинском полевом командовании при этом «некоторые лица либо не понимают всю глубину проблемы, либо подают ситуацию как “контролируемую”», написал канал.

«С таким развитием событий, если они не изменятся, мы можем столкнуться с тем, что Доброполье [в 35 км к северу от Покровска] падет быстрее Покровска», — отмечает Deep State.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил расстояние в 10 км как «существенное продвижение» по меркам СВО.

«Обстановка для ВСУ на Покровском направлении действительно сильно осложнилась. Российская армия продолжает наступательные боевые действия, глубоко охватывая группировку противника на этом направлении, и при сохранении подобных ежесуточных темпов продвижения создается реальная угроза утраты Украиной Доброполья», — пояснил он.

Во вторник, 12 августа, российские войска перерезали трассу, соединяющую Покровск и Доброполье. Из-за этого, по оценке российских силовых структур, группировка ВСУ оказалась фактически в огневом мешке.

«Таким образом [перекрытием трассы], с северного фаса наши войска срезали основную линию снабжения противника в Славянске и Краматорске», — сказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

13 августа он заявил, что украинские силы практически лишились возможности выйти из Покровска. Начальник украинской военной администрации города Сергей Добряк сообщил, что там остались 1,3 тыс. жителей, которых сложно эвакуировать, при этом последний продуктовый магазин закрылся еще на прошлой неделе.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в эфире «Соловьев Live», что на фоне успешного российского наступления ВСУ перебрасывают под Покровск дополнительные силы.

«Мы сейчас видим, особенно в преддверии встречи [президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа] на Аляске, что <…> противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает подразделения “Азова”*. [ВСУ] есть чего там опасаться, потому что очевидны успехи наших подразделений», — сделал вывод глава ДНР.

Украинские власти 13 августа объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов, расположенных к северу от Покровска. Эвакуировать граждан необходимо из следующих населенных пунктов: Белозерское, Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также Святогоровка, Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины.

«Пора нарезать пирог»

В среду, 13 августа, Минобороны России сообщило о взятии Суворово и Никаноровки.

«Все же наши рванули наступать к Доброполью. Видимо, ДРГ в Доброполье, о которых выли каналы ВСУ, создали условия для наступления, изолировав район боевых действий», — прокомментировал отчет военного ведомства телеграм-канал «Два майора».

Канал «Военное дело» сообщил со ссылкой на источники, что «в ближайшее время ожидается обмен военнопленными».

Военкор Юрий Котенок пояснил, что Суворово и Никаноровка расположены в 13 и 16 км к северо-востоку от Покровска и в 5 км к востоку от трассы, соединяющей Покровск и Доброполье.

Котенок отметил, что Минобороны пока официально не подтверждало прорыва на Покровском направлении, о котором украинские источники пишут с понедельника.

«Вероятно, российское военное ведомство не спешит бежать впереди паровоза и ждет, когда наши войска закрепятся на “отжатых” территориях и перебросят туда дополнительные силы для закрепления. Тем не менее, очевидно, что наши парни идут на Доброполье», — написал он.

Военкор провел аналогию с тем, как ранее были взяты Авдеевка, Бахмут, Угледар и другие города в ДНР.

«Никуда не торопимся. Как и в Авдеевке, Бахмуте, Красногоровке, Угледаре — окружаем, блокируем, отрезаем от логистики и принуждаем противника бежать по одной единственной дороге. Под постоянными ударами нашей арты и дронов», — описал он возможные дальнейшие события.

Канал «Военное дело» обращает внимание на аналитику украинских источников, которые пишут об ухудшении ситуации для ВСУ в Покровске и возможном сценарии отвода войск.

«Ряд источников же указывают, что удар ВС РФ севернее Красноармейска (Покровска) может быть отвлекающим, а основной удар еще не нанесен», — говорится в посте.

«Два майора» сообщают, что российские войска пытаются закрепиться на южных окраинах Покровска. Ранее канал написал, что заехать в город «почти невозможно из-за постоянных обстрелов», по той же причине сложно эвакуировать оставшееся население.

«Месяц назад в Покровск удалось завезти гуманитарную помощь, и у местных жителей еще есть запасы, и надолго их не хватит. Электричества, как и централизованного водоснабжения, в городе нет с конца декабря 2024 года. До прошлой недели там работала точка выдачи воды, но после очередного удара восстановить ее не удастся. Несмотря на это, горожане все еще могут пользоваться более чем 300 скважинами», — говорится в публикации.

Канал «На марше» делится наблюдениями, что ВСУ «так и не смогли организоваться» на третьи сутки после прорыва российских войск на Покровском направлении в сторону Доброполья.

«Видимо Покровск, Мирноград и Доброполье ему [противнику] не важны и не нужны. Последняя логистика ВСУ на Павлоград под нашим полным огневым контролем. В принципе всё, Славянск-Краматорский узел мы развязали. Пора нарезать пирог», — заключил он.

Канал «Донбасский партизан» пишет, что российские войска стремятся охватить Покровск в полукольцо с северо-западного и западного направлений, что создает угрозу изоляции города.

Тактика просачивания

Некоторые военные блогеры и журналисты призывают быть осторожнее в оценках сообщений о прорыве и наступлении российских войск и не торопить события.

«По успехам под Покровском, я все же рекомендовал бы подождать немного. Как бы не оказалось, что оттуда сняли резервы для переписки на другое, важное, направление. Но если ничего не случится, это очень хороший знак», — высказал мнение военкор Роман Сапоньков.

Канал DONTSTOPWAR указывает, что ВСУ продолжают «плотно укреплять свои рубежи», стягивая резервы.

«Военный осведомитель» пишет, что под Покровском российские войска используют один из вариантов тактики «просачивания» — когда «пехота инфильтрируется в тыл обороны ВСУ <…> малыми группами по заранее разведанным маршрутам через поля и посадки».

«Однако, у таких операций с “просачиванием” есть и серьезные риски. Все снабжение удаленных от передовой групп пехоты осуществляется исключительно воздушными дронами и если что-то пойдет не так, а основные силы не смогут поддержать работающих в отрыве штурмовиков, то противник может смять их позиции своим контрударом», — пояснил канал.

В ближайшее время, пишет «Военный осведомитель», возможен удар основных российских сил вслед за просочившимися передовыми отрядами, «дабы не дать ВСУ опомниться и перехватить инициативу».

«Если вся затея выгорит и будет реализована так, как задумана, то это означает развал обороны ВСУ на Покровском и Добропольском направлении с возможным выходом ВС РФ на восточный флаг Дружковки и Краматорска. Но пока не хотелось бы забегать вперед», — говорится в публикации.

Ранее канал «Донбасский партизан» предположил, что прорыв российских войск имеет целью «охватить Покровск (Красноармейск) с нескольких направлений, закрепиться в пригородных зонах и создать устойчивые плацдармы для дальнейшего наступления».

Как полагает канал, давление на ВСУ далее может вестись по двум направлениям:

1. Северо-восток, с перспективой окружения украинских войск в районе Краматорска и Славянска, что приведет к изоляции значительных сил ВСУ и потере важнейших позиций.

2. Запад: возможный удар на Павлоград, что поставит под угрозу всю логистику восточной группировки ВСУ и создаст условия для дальнейшего наступления на другие стратегические точки».

«Если российские войска выберут второй вариант, это не будет просто фланговым обходом — это может стать решающим ударом по всей логистической системе украинской обороны, от Покровска до Днепропетровска», — сделал вывод «Донбасский партизан».

* организация признана в России террористической и запрещена